Λευκά τριαντάφυλλα και ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στη Λούτσα

Η κηδεία του 24χρονου Σωτήρη Μπαλτά, δισέγγονου της οικογένειας που δημιούργησε τη σοκολατοποιία «Leonidas», τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης στο Νέο Ψυχικό. Ο νεαρός είχε βρει ακαριαίο θάνατο όταν το όχημα του 29χρονου οδηγού — υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης — παρέσυρε την οικογένειά του στη Λούτσα. Τραγικές φιγούρες η μητέρα και η αδελφή του, που ήταν παρούσες στο δυστύχημα και γλίτωσαν με τραυματισμούς.

Βαρύ πένθος επικράτησε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από την επιχειρηματική και κοινωνική ζωή αποχαιρέτησαν τον 24χρονο Σωτήρη, που έχασε τη ζωή του στο φριχτό δυστύχημα της Λούτσας.

Ο νεαρός παρασύρθηκε θανάσιμα όταν ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος προφυλακίστηκε, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και χτύπησε με σφοδρότητα την οικογένεια που είχε μόλις σταθμεύσει και αποβιβαζόταν από το όχημά της. Ο οδηγός, σύμφωνα με τα ευρήματα, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης, ενώ το αυτοκίνητό του κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Στιγμές οδύνης στην Εξόδιο Ακολουθία

Η μητέρα του Σωτήρη, συντετριμμένη, έφτασε στον ναό συνοδευόμενη από την κόρη της, η οποία επίσης τραυματίστηκε στο τροχαίο. Η εικόνα των λευκών τριαντάφυλλων στα χέρια φίλων και συγγενών αποτύπωνε το μέγεθος της απώλειας.

Ανάμεσα στα στεφάνια που κατέκλυσαν την είσοδο του ναού ήταν και εκείνο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ο πατέρας τώρα είναι αλλού…» είπε φίλος της οικογένειας, αδυνατώντας να περιγράψει τον πόνο του γονιού που έχασε το παιδί του.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Παπαδάτες της Αιτωλοακαρνανίας, τόπο καταγωγής του νεαρού από την πλευρά της μητέρας του.

Το πορτρέτο του Σωτήρη

Ο 24χρονος ήταν δισέγγονος της οικογένειας Κεστεκίδη, που δημιούργησε τη διεθνή σοκολατοποιία «Leonidas». Ο ίδιος είχε επιλέξει να συνεχίσει την πορεία της οικογενειακής παράδοσης εργαζόμενος στο λογιστήριο του καταστήματος στο Βέλγιο, όπου ζούσε και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά.

Στην Ελλάδα βρέθηκε μόνο για λίγες ημέρες, καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του — η οποία επίσης τραυματίστηκε στο τροχαίο.

Με καταγωγή από τη Μακρυνεία Αγρινίου, ο Σωτήρης είχε στενούς δεσμούς με τον τόπο του, όπου μεγάλωσε περνώντας τα καλοκαίρια στη Σάμο και συχνά ταξιδεύοντας με τον πατέρα του στο χωριό.

Ο πατέρας του νεαρού συγκλόνισε με τη μαρτυρία του:

«Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έγινε. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είμαστε όλοι σε χάλια κατάσταση. Έχω ένα κορίτσι και τον Σωτηράκη μου… Ήρθε για δύο μέρες γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του. Δεν πειράξαμε κανέναν. Έφυγε ένας άγγελος».

Το ιστορικό επώνυμο και το οικογενειακό όραμα

Ο ιδρυτής της σοκολατοποιίας, Λεωνίδας Κεστεκίδης, έμεινε στην ιστορία με το μότο του: «Δεν το έκανα για τα χρήματα. Δεν το έκανα για τη φήμη. Το έκανα για να σκορπίσω λίγη ευτυχία».

Έναν αιώνα μετά, η οικογένεια συνεχίζει τη διεθνή παρουσία της «Leonidas», ενώ ο Σωτήρης προοριζόταν να αποτελέσει το επόμενο κεφάλαιο αυτής της μακράς παράδοσης.

