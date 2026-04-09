Λευκάδα: Μπλόκο για ναρκωτικά, επιτέθηκε σε αστυνομικούς για να ξεφύγει

Υπόθεση ναρκωτικών με ένταση και αντίσταση κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου εκτυλίχθηκε στη Λευκάδα, όπου συνελήφθη ένας άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ περιλαμβάνεται και το σκέλος της βίας κατά υπαλλήλων.

Η επιχείρηση έγινε χθες το απόγευμα, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με αυτοκίνητο στην Επαρχιακή Οδό Λευκάδας – Βασιλικής και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στη θέα των αστυνομικών ο άνδρας αντέδρασε βίαια, ασκώντας σωματική βία και χτυπώντας τους με τα χέρια και το κεφάλι, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός.

Πύργος: Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών, τι βρέθηκε σπίτι του

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Ακολούθησε σωματικός έλεγχος στον συλληφθέντα, αλλά και έρευνες στο όχημα και στην οικία του. Από τις έρευνες αυτές βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6,9 γραμμάρια κοκαΐνης, κατανεμημένα σε έξι συσκευασίες, το ποσό των 835 ευρώ, καθώς και δύο ζυγαριές ακριβείας. Τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν τον βασικό πυρήνα της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Η εικόνα της υπόθεσης, όπως αποτυπώνεται από την αστυνομική ανακοίνωση, παραπέμπει σε οργανωμένη διακίνηση και όχι σε απλή κατοχή, κάτι που εξηγεί και τον κακουργηματικό χαρακτήρα της δίωξης. Παράλληλα, η αντίσταση που φέρεται να προέβαλε ο άνδρας κατά τον έλεγχο επιβάρυνε περαιτέρω τη νομική του θέση.

Κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο

Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια, οι αστυνομικοί προχώρησαν και στην κατάσχεση του αυτοκινήτου, καθώς θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διακίνησης των ναρκωτικών. Πρόκειται για κίνηση με ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέτοιες υποθέσεις, καθώς εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση του τρόπου δράσης του κατηγορούμενου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η υπόθεση περνά πλέον στο επόμενο στάδιο της ποινικής διαδικασίας. Με τα ευρήματα που έχουν ήδη κατασχεθεί και τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, η έρευνα αποκτά πλέον πλήρες δικαστικό σκέλος.

Νέα υπόθεση με ναρκωτικά σε τουριστική περίοδο

Η σύλληψη στη Λευκάδα έρχεται σε μια περίοδο όπου οι αστυνομικοί έλεγχοι εντείνονται και στα νησιά, με τις Αρχές να δίνουν ιδιαίτερο βάρος σε περιστατικά διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επέμβαση των αστυνομικών του Αγρινίου οδήγησε όχι μόνο στην κατάσχεση των ουσιών, αλλά και στην αποκάλυψη μιας υπόθεσης που πλέον θα κριθεί στη Δικαιοσύνη

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



