«Λευκή» απόδραση στον Χελμό: Κοσμοπλημμύρα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΒΙΝΤΕΟ

Με ιδανικές χειμερινές συνθήκες και φρέσκο χιόνι, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων παραμένει ο κορυφαίος προορισμός της Αχαΐας και αυτό το Σαββατοκύριακο 17-18 Ιανουαρίου 2026. Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, η κίνηση στον επαρχιακό δρόμο Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό είναι έντονη, με χιλιάδες επισκέπτες από Αθήνα, Πάτρα και γύρω περιοχές να συρρέουν για να εκμεταλλευτούν το άριστο χιόνι.

Εικόνα από τις κάμερες: Αδιαχώρητο στη βάση και τις πίστες

Όπως μαρτυρούν και οι εικόνες από τις live κάμερες του Χιονοδρομικού Κέντρου, η προσέλευση στη βάση του χιονοδρομικού είναι εντυπωσιακή.

Οι πίστες –από την «Αχιλλέας» έως την απαιτητική «Στύγα»– είναι γεμάτες από σκιέρ και snowboarders κάθε επιπέδου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση για σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, η κατάσταση λειτουργίας στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων διαμορφώνεται ως εξής:

Αναβατήρες σε λειτουργία:

Στύγα (6-θέσιος εναέριος): Ανοιχτός για χιονοδρομία (ski/board).

Άρτεμις (2-θέσιος συρόμενος): Ανοιχτός για χιονοδρομία.

Αχιλλέας (10-θέσια καμπίνα): Ανοιχτός κυρίως για τη μεταφορά επισκεπτών (βόλτα) προς το μεσαίο επίπεδο.

Ερμής & Ηρακλής (Παιδικοί/Baby Lifts): Ανοιχτοί για αρχάριους.

Θέτις (Συρόμενος): Ανοιχτός για χιονοδρομία.

Πίστες σε λειτουργία:

Με βάση τους ανοιχτούς αναβατήρες, οι πίστες που είναι διαθέσιμες για κατάβαση είναι:

Νεφέλη (περιοχή Στύγας) Ηλέκτρα & Αντιγόνη (περιοχή Αρτέμιδος) Ισμήνη (περιοχή Θέτιδος) Λητώ (περιοχή Ερμή – Αρχαρίων)

Καιρός: Συνθήκες Χιονιού

Ύψος χιονιού: Στη βάση περίπου 20 εκ., στη μέση 30 εκ. και στην κορυφή 40 εκ.

Ποιότητα χιονιού: Φρέσκο χιόνι (dusting) από τις τελευταίες ώρες, με παγωμένες επιφάνειες σε ορισμένα σημεία.

Ορατότητα: Περιορισμένη κατά περιόδους λόγω συννεφιάς/ομίχλης στα ψηλά σημεία (πάνω από τα 1900μ).

Θερμοκρασία: Από -8°C έως -4°C.

Οδικό Δίκτυο:

Ο δρόμος Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό Κέντρο είναι ανοιχτός, αλλά απαιτείται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή χιονολάστιχων λόγω παγετού και πρόσφατης χιονόπτωσης.

Οι δρόμοι από Πάτρα και Διακοπτό προς Καλάβρυτα είναι ανοιχτοί χωρίς αλυσίδες.

