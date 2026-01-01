«Λευκή» Πρωτοχρονιά 2026: Το χιόνι «άγγιξε» την ακτή στη Λήμνο, 40 πόντοι στα ορεινά της Εύβοιας, πότε αναμένεται βελτίωση

Η Πρωτοχρονιά 2026 ξεκίνησε με χειμωνιάτικο σκηνικό σε πολλά νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων, με χιονοπτώσεις που έφτασαν μέχρι και τις παραλίες, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες.

Στη Λήμνο, το χιόνι έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις φωτογραφίες από τις ακτές να προκαλούν αίσθηση σε όλη τη χώρα. Παρόμοιο λευκό μανδύα φόρεσε η Σαμοθράκη και η Θάσος, όπου οι χιονοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα πυκνές στα ορεινά.

Στην Τήνο, χιόνι έπεσε σε υψηλότερα χωριά όπως Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, όπου λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών το χιόνι στρώθηκε κατά τόπους για περιορισμένο διάστημα. Στα χαμηλότερα υψόμετρα και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν κυρίως ως χιονόνερο, ενώ οι θερμοκρασίες παρέμειναν πολύ χαμηλές.

Πολύ ❄️ πυκνή χιονόπτωση αυτή την ώρα στο χωριό ποτάμια Θάσου στα 110 m υψόμετρο pic.twitter.com/7W8xkXMtrs — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Στη Νάξο, πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε στο χωριό Κόρωνος, ενώ στην ορεινή Εύβοια (Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων) το χιόνι έφτασε τους 40 πόντους σε περιοχές όπως Γλυφάδα, Άγιος Αθανάσιος και Κοντοδεσπότι.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στους οδηγούς σε ορεινούς δρόμους, όπου η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη σε πολλά σημεία.

Από αύριο Παρασκευή 2 Ιανουαρίου αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με περιορισμό των φαινομένων και άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



