«Λευκή» Πρωτοχρονιά 2026: Το χιόνι «άγγιξε» την ακτή στη Λήμνο, 40 πόντοι στα ορεινά της Εύβοιας, πότε αναμένεται βελτίωση

Εντυπωσιακό χιόνι στη Λήμνο μέχρι τη θάλασσα, Σαμοθράκη, Θάσο, Τήνο, Νάξο και Εύβοια την Πρωτοχρονιά του 2026.

01 Ιαν. 2026 17:03
Η Πρωτοχρονιά 2026 ξεκίνησε με χειμωνιάτικο σκηνικό σε πολλά νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων, με χιονοπτώσεις που έφτασαν μέχρι και τις παραλίες, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες.

Στη Λήμνο, το χιόνι έφτασε μέχρι τη θάλασσα, με τις φωτογραφίες από τις ακτές να προκαλούν αίσθηση σε όλη τη χώρα. Παρόμοιο λευκό μανδύα φόρεσε η Σαμοθράκη και η Θάσος, όπου οι χιονοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα πυκνές στα ορεινά.

Στην Τήνο, χιόνι έπεσε σε υψηλότερα χωριά όπως Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, όπου λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών το χιόνι στρώθηκε κατά τόπους για περιορισμένο διάστημα. Στα χαμηλότερα υψόμετρα και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν κυρίως ως χιονόνερο, ενώ οι θερμοκρασίες παρέμειναν πολύ χαμηλές.

Στη Νάξο, πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε στο χωριό Κόρωνος, ενώ στην ορεινή Εύβοια (Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων) το χιόνι έφτασε τους 40 πόντους σε περιοχές όπως Γλυφάδα, Άγιος Αθανάσιος και Κοντοδεσπότι.

Οι αρχές συνιστούν προσοχή στους οδηγούς σε ορεινούς δρόμους, όπου η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη σε πολλά σημεία.

Από αύριο Παρασκευή 2 Ιανουαρίου αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με περιορισμό των φαινομένων και άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

