«Λευκή σημαία» σηκώνει το Αζοφστάλ – Τι αναφέρει για τους στρατιώτες το τάγμα Αζόφ

Με ανακοίνωσή του απόψε ενός υψηλόβαθμου διοικητή των ουκρανικών δυνάμεων αναφέρει πως εκτελεί την απόφαση της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης να σώσει τις ζωές των στρατιωτών, χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε παράδοσή τους.

Η δήλωση αυτή ερμηνεύεται από το πρακτορείο Reuters ως ένδειξη ότι η μακρά πολιορκία φτάνει στο τέλος της.

«Προκειμένου να σώσουμε ζωές, όλη η φρουρά της Μαριούπολης εφαρμόζει την απόφαση της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης και ελπίζει για τη στήριξη του ουκρανικού λαού», ανέφερε το Τάγμα του Αζόφ σε ανάρτηση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Το βασικό είναι να αντιληφθείτε όλους τους κινδύνους. Υπάρχει σχέδιο Β; Είστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτό το σχέδιο που πρέπει να αφήνει περιθώριο για την εκπλήρωση των καθορισμένων αποστολών και τη διαφύλαξη της ζωής και της υγείας του προσωπικού;» είπε ο διοικητής της, Ντένις Προκοπένκο σε ένα βίντεο που συνόδευε την ανάρτηση.

Going by a new video statement by Azov Regiment Commander Denys Prokopenko, it seems Ukrainian forces holed up in Azovstal may be preparing to surrender pic.twitter.com/l1vg28PJxQ

