Λευκός Οίκος: Γιατί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τα «βασιλικά» σχέδια Τραμπ και οι εργασίες που εκτελούνται

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην ανέγερση μιας νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, παρακάμπτοντας αντιρρήσεις και αμφισβητώντας την ανάγκη έγκρισης από την επιτροπή που επιβλέπει τις κατασκευές στα ομοσπονδιακά κτίρια. Η αίθουσα αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από την αρχική εκτίμηση, με το κόστος να φτάνει τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το CNN, η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο Τραμπ προχωρά στην κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας, παρακάμπτοντας την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η νέα αίθουσα, σε στυλ Λουδοβίκου ΙΔ’, θα συνδυάζεται άψογα με το υπάρχον αρχιτεκτονικό σχέδιο του Λευκού Οίκου.

Πηγές αναφέρουν ότι η αίθουσα θα είναι μεγαλύτερη από το αρχικά προγραμματισμένο σχέδιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παρουσιάσει διάφορες μακέτες στους επισκέπτες του και, όπως αναφέρουν οι πηγές, η πλειοψηφία προτιμά την μεγαλύτερη εκδοχή. Το κόστος του έργου αναμένεται να φτάσει τα 300 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένο από την αρχική εκτίμηση των 200 εκατομμυρίων. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η αίθουσα χορού θα είναι έτοιμη πολύ πριν από τη λήξη της θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2029.

Πώς θα είναι η αίθουσα χορού

Το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για το αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαθέτει τη νομική εξουσιοδότηση να καταστρέψει τη συγκεκριμένη πτέρυγα, με ορισμένα μέλη της ομάδας του αρχικά να αμφισβητούν την αναγκαιότητα του έργου. Παρόλα αυτά, η επιμονή του Τραμπ φαίνεται να έπεισε τους συνεργάτες του και το έργο προχωρά κανονικά.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει τα σχέδια στην Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού, αλλά τονίζει ότι αυτή δεν έχει εξουσία για να εγκρίνει την κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας. Πρώην μέλη της επιτροπής και οργανώσεις για την προστασία ιστορικών κτιρίων αμφισβητούν την απόφαση αυτή. «Για να το κάνουμε σωστά, έπρεπε να κατεδαφίσουμε την υπάρχουσα δομή» είπε ο Τραμπ την Τετάρτη στο Οβάλ Γραφείο, όταν ρωτήθηκε για το έργο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, η κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας είναι σε πλήρη εξέλιξη, με μεγάλο τμήμα του κτιρίου να έχει ήδη καταστραφεί, και η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα. Η Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού αναμένεται να εμπλακεί μόνο αφού ολοκληρωθεί η κατεδάφιση.

Η μακέτα του έργου

Η ξύλινη είσοδος της ανατολικής πτέρυγας, αποτελεί από καιρό το κύριο σημείο εισόδου για τους επισκέπτες που παρευρίσκονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, καθώς και για όσους συμμετέχουν σε ξεναγήσεις στο κτίριο. Το τμήμα αυτό πήρε τη σημερινή του μορφή το 1942. Το υπόλοιπο της ανατολικής πτέρυγας είναι πιθανό να κατεδαφιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η οποιαδήποτε αντίδραση ή ανησυχία σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας είναι αδικαιολόγητη. «Δεν ήμουν διαφανής; Έχω δείξει τα πάντα σε όλους όσοι θέλουν να ακούσουν» είπε από το Οβάλ Γραφείο. Η κατασκευή της αίθουσας χορού ξεκίνησε το καλοκαίρι, με τον Τραμπ να συμμετέχει σε εβδομαδιαίες συναντήσεις για την παρακολούθηση της προόδου του έργου. Στην ομάδα εμπλέκονται αρχιτέκτονες, η Ομάδα Στρατιωτικής Υπηρεσίας του Λευκού Οίκου, η Μυστική Υπηρεσία και άλλοι συνεργάτες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης, σύμφωνα με το Newsweek, ότι η αίθουσα χορού θα «πληρωθεί κατά 100% από εμένα και κάποιους φίλους μου, δωρητές».

Η λίστα των δωρητών για την αίθουσα χορού:

– Altria Group, Inc.

– Amazon

– Apple

– Booz Allen Hamilton

– Caterpillar, Inc.

– Coinbase

– Comcast Corporation

– J. Pepe and Emilia Fanjul

– Hard Rock International

– Google

– HP Inc.

– Lockheed Martin

– Meta Platforms

– Micron Technology

– Microsoft

– NextEra Energy, Inc.

– Palantir Technologies Inc.

– Ripple

– Reynolds American

– T-Mobile

– Tether America

– Union Pacific Railroad

– Adelson Family Foundation

– Stefan E. Brodie

– Betty Wold Johnson Foundation

– Charles and Marissa Cascarilla

– Edward and Shari Glazer

– Harold Hamm

– Benjamin Leon Jr.

– The Lutnick Family

– The Laura & Isaac Perlmutter Foundation

– Stephen A. Schwarzman

– Konstantin Sokolov

– Kelly Loeffler and Jeff Sprecher

– Paolo Tiramani

– Cameron Winklevoss

– Tyler Winklevoss

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού (NCPC), η οποία εποπτεύει τις ομοσπονδιακές κατασκευές στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι η έγκριση του έργου θα χρειαστεί μόνο όταν ξεκινήσει η κάθετη κατασκευή, καθώς δεν έχει αρμοδιότητα για την κατεδάφιση. Ο Τραμπ πρόσφατα διόρισε το μέλος του Λευκού Οίκου, Will Scharf, να προεδρεύσει της Επιτροπής, με τον Scharf να δηλώνει ότι η επιτροπή θα εμπλακεί μόλις ολοκληρωθεί η κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας.

Βίντεο από τις εργασίες στον Λευκό Οίκο:

