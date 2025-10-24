Λευκός Οίκος: Κατεδαφίστηκε η Ανατολική Πτέρυγα ΦΩΤΟ

Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε φάση εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης, με φωτογραφίες που δημοσιεύτηκε από το Associated Press να καταδεικνύουν την ολοκληρωτική κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανέγερση πολυτελούς αίθουσας χορού, η οποία είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

Η Ανατολική Πτέρυγα, ιστορικά χώρος όπου οι πρώτες κυρίες των ΗΠΑ οργάνωναν επίσημα δείπνα και προωθούσαν κοινωνικούς σκοπούς, έχει πλέον εξαφανιστεί. Στη θέση της διώροφης δομής, σχεδιάζεται η κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης 8.361 τ.μ., με προϋπολογισμό 300 εκατομμυρίων δολαρίων – σχεδόν διπλάσιο από το μέγεθος του κύριου κτιρίου του Λευκού Οίκου.

Δήλωση Τραμπ και προχωρημένες εργασίες

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η διατήρηση της υφιστάμενης πτέρυγας θα υπονόμευε την κατασκευή ενός «πολύ ακριβού και όμορφου κτιρίου», το οποίο, όπως τόνισε, επιθυμούσαν εδώ και χρόνια διάφοροι πρόεδροι. Πρόσθεσε ότι θα καλύψει το κόστος μαζί με «μερικούς φίλους του», χωρίς επιβάρυνση για τους Αμερικανούς φορολογούμενους.

Λευκός Οίκος: Γιατί έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τα «βασιλικά» σχέδια Τραμπ και οι εργασίες που εκτελούνται

Τραμπ έδωσε το εναρκτήριο σήμα για τις εργασίες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παρόλο που δεν είχε εξασφαλίσει ακόμη τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες αρμοδιότητας για κατασκευές σε δημόσια ακίνητα.

Συντηρητές μνημείων έχουν καλέσει την κυβέρνηση να αναστείλει την κατεδάφιση, μέχρι τα σχέδια για την αίθουσα χορού να υποβληθούν σε δημόσια διαδικασία αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η πρωτοβουλία Τραμπ έχει προκαλέσει συζητήσεις για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς του Λευκού Οίκου.

