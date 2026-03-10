Λευκός Οίκος: Το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει συνοδεύσει πλοίο μέσω του στενού του Ορμούζ

Στις ΗΠΑ η Karoline Leavitt ρωτήθηκε για την ανάρτηση του υπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών στα social media.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε για πρώτη φορά δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Στην ανάρτηση στο X, ο Chris Wright ανέφερε ότι ένα πετρελαιοφόρο είχε συνοδευτεί μέσω του Στενού του Ορμούζ, αλλά η ανάρτηση διαγράφηκε λίγα λεπτά αργότερα.

«Γνωρίζω ότι η ανάρτηση διαγράφηκε πολύ γρήγορα», είπε η Leavitt.

Και συμπλήρωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει συνοδεύσει δεξαμενόπλοιο ή πλοίο αυτή τη στιγμή, αν και φυσικά αυτό είναι μια επιλογή.

Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα το χρησιμοποιήσει σίγουρα, αν και όταν είναι απαραίτητο, την κατάλληλη στιγμή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



