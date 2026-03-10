Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε για πρώτη φορά δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών συνόδευσε ένα δεξαμενόπλοιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, σε μια πρώτη κίνηση της κυβέρνησης για την αποκατάσταση της ροής εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Μέσης Ανατολής που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο.

Την πληροφορία γνωστοποίησε ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Κρις Ράιτ με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πλοίου ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για την αρχή ενός ευρύτερου προγράμματος συνοδείας δεξαμενόπλοιων.

Σχεδόν όλο το εμπορικό θαλάσσιο εμπόριο μέσω των Στενών του Ορμούζ είχε ουσιαστικά παγώσει μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι πλοιοκτήτες εξέφραζαν έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η εξέλιξη αυτή εμπόδισε τα δεξαμενόπλοια να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο, με αποτέλεσμα την ταχεία πλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και την απότομη μείωση της παραγωγής από τους μεγάλους εξαγωγείς.

Με τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αντλούν πλέον εκατομμύρια βαρέλια λιγότερο πετρέλαιο ημερησίως, η ανάγκη αποκατάστασης της κανονικής κυκλοφορίας στα Στενά γίνεται ολοένα πιο επιτακτική.

Ορισμένοι πλοιοκτήτες είχαν δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα ήταν διατεθειμένοι να επανεκκινήσουν τα δρομολόγια μέσω των Στενών του Ορμούζ εφόσον εφαρμοστεί σύστημα συνοδείας πλοίων σε μορφή ναυτικών κομβόι.

