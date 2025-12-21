Λειψυδρία στην Αττική: Τα μέτρα της ΕΥΔΑΠ για το επόμενο διάστημα

Η λειψυδρία επανέρχεται ως μείζον ζήτημα στην Ελλάδα, λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων και υψηλών θερμοκρασιών τα τελευταία χρόνια. Οι βασικοί ταμιευτήρες της Αττικής, Μόρνος και Υλίκη, έχουν απώλειες άνω του 40% σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, με τα αποθέματα να υπολείπονται περίπου 200 εκατ. κυβικών μέτρων σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι πρόσφατες βροχές προσέφεραν περιορισμένη ανακούφιση, χωρίς να αντιστρέψουν το συσσωρευμένο έλλειμμα. Η κλιματική αλλαγή καθιστά τις βροχοπτώσεις λιγότερο προβλέψιμες και πιο ακραίες, απαιτώντας μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πέρα από την εξάρτηση από τον καιρό.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ενεργοποιήσει άμεσα μέτρα αντιμετώπισης, όπως αξιοποίηση αποθεμάτων Υλίκης, ενεργοποίηση εφεδρικών γεωτρήσεων, πραγματικού χρόνου παρακολούθηση αποθεμάτων και επιτάχυνση παρεμβάσεων για μείωση διαρροών. Προχωρούν επίσης έργα συντήρησης και αντικατάστασης παλαιών αγωγών για βελτίωση αξιοπιστίας.

Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, όπως πρόσθετες γεωτρήσεις και αφαλάτωση. Το έργο μεταφοράς νερού από Ευρυτανία θεωρείται μακροπρόθεσμο και δεν προσφέρει άμεση λύση.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά τονίζουν την ανάγκη εξοικονόμησης νερού από τους πολίτες.

Το δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει 167 έργα για εκσυγχρονισμό υδροδοτικού και αποχετευτικού δικτύου, ψηφιακή διαχείριση και ενίσχυση ανθεκτικότητας απέναντι σε ακραία φαινόμενα. Από αυτά, 730 εκατ. ευρώ αφορούν ύδρευση, 773 εκατ. αποχέτευση, 193 εκατ. ψηφιακό μετασχηματισμό και 840 εκατ. έργα Ανατολικής Αττικής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 50% από ευρωπαϊκούς πόρους, με επιπλέον 250 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στο πρώτο εξάμηνο 2025, απορροφήθηκαν 31 εκατ. ευρώ, με αύξηση 38% σε σχέση με το 2024.

Η ΕΥΔΑΠ εισηγήθηκε ήπια αναπροσαρμογή παγίων τελών από το 2026, χωρίς αλλαγές στα τελευταία 17 χρόνια, για ανταποδοτικότητα των έργων. Η Αθήνα διατηρεί τις χαμηλότερες χρεώσεις νερού μεταξύ ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

