Λένα Δροσάκη για τον γιο της: «Η σχέση μας χτίζεται μέρα με τη μέρα» – Τα Χριστούγεννα που άλλαξαν τη ζωή της

Για τη σχέση με τον γιο της, Αναστάση, αλλά και για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα της ζωής της μίλησε η Λένα Δροσάκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και στη Σάσα Σταμάτη.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη βαθιά συγκίνηση που νιώθει όταν αναφέρεται στο παιδί της, τονίζοντας πως η σχέση τους δεν είναι δεδομένη, αλλά «χτίζεται μέρα με τη μέρα, στιγμή τη στιγμή». Όπως εξηγεί, κάθε στάδιο της ανάπτυξής του απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, με την ίδια να προσπαθεί διαρκώς να αφουγκράζεται τις ανάγκες του και να τις συνδυάζει με τις δικές της.

Αναφερόμενη στα Χριστούγεννα που ξεχωρίζει περισσότερο στη μνήμη της, η Λένα Δροσάκη γυρίζει πίσω στον χρόνο, στη στιγμή που έμαθε ότι είναι έγκυος. «Ήταν τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής μου. Μια προσωπική ανάσταση ψυχής. Όλη μου η ζωή ήταν μια έναρξη», λέει χαρακτηριστικά.

Οι γιορτινές μέρες για την ίδια έχουν έντονο οικογενειακό χαρακτήρα. Όπως αποκαλύπτει, μαζί με τη μητέρα της και τον γιο της φτιάχνουν κάθε χρόνο κουλουράκια και μελομακάρονα, μια συνήθεια που έχει γίνει αγαπημένη τους δραστηριότητα, καθώς ο μικρός Αναστάσης τη ζητά με ενθουσιασμό.

Μιλώντας για τη μητρότητα, η ηθοποιός περιγράφει μια διαρκή προσπάθεια κατανόησης, εξέλιξης και συναισθηματικής εγρήγορσης, σημειώνοντας ότι, όπως όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, έτσι και η σχέση με το παιδί της απαιτεί φροντίδα, χρόνο και ουσιαστική παρουσία.

Κλείνοντας, η Λένα Δροσάκη εκφράζει την ευχή της για τη νέα χρονιά, τονίζοντας πως αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη ο κόσμος είναι «περισσότερη ανθρωπιά», αλλά και υγεία και ειρήνη για όλους.

