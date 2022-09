Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζίτζι Χαντίντ μαζί στο Μιλάνο 

Ύστερα από τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Τζίτζι Χαντίντ έχουν γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της ξένης σόουμπιζ.

Μετά τη φωτογραφία τους από βραδινή έξοδό τους που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο φακός των παπαράτσι τους κυνηγά και αυτή τη φορά τους εντόπισε στο Μιλάνο.

Η DailyMail κυκλοφόρησε φωτογραφίες με τον ηθοποιό και το supermodel.

Leonardo DiCaprio enjoys a day out in Milan as Gigi Hadid walks the Versace show https://t.co/cYdlTpWuUn

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φαίνεται να απολαμβάνει το ταξίδι του στο Μιλάνο, καθώς η Χαντίντ βρίσκεται εκεί για επαγγελματικούς λόγους. Με αφορμή το σόου μόδας του οίκου Versace για την Εβδομάδα Μόδας, ο σταρ του Χόλιγουντ ακολούθησε όπως φαίνεται τη νέα σύντροφό του στην Ιταλία.

Η 27χρονη περπάτησε στην πασαρέλα για το σόου του Versace «Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023» την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, πριν πάει σε after party όπου ήταν καλεσμένη. Οι παπαράτσι «εντόπισαν» και τον Ντι Κάπριο στο Μιλάνο, να διασκεδάζει με φίλους του, το Σάββατο το βράδυ.

Σύμφωνα με την πηγή του Entertainment Tonight, οι δυο τους περνούν πολύ χρόνο μαζί, παραμένοντας μακριά από τις κάμερες και τα αδιάκριτα βλέμματα.

Leonardo DiCaprio enjoys a day out in Milan as Gigi Hadid walked the runway for Versace's Spring/Summer 2023 show on Friday during Milan Fashion Week

Leo traveled to Italy to spend time with Gigi

While Newly single Camila Morrone out with Kendall Jenner & Hailey pic.twitter.com/nBE0h1nUtH

