Λέρος: Το παρελθόν κακοποίησης πίσω από την πατροκτονία – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νέες πληροφορίες προσθέτουν κρίσιμες πτυχές στην υπόθεση της πατροκτονίας που συγκλονίζει τη Λέρο, με πρωταγωνιστή έναν 18χρονο, ο οποίος παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια καβγά τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του.

Σύμφωνα με όσα εξετάζουν οι Αρχές, οι εντάσεις ανάμεσα στους δύο ήταν επαναλαμβανόμενες τα τελευταία χρόνια, ενώ στο φως έρχεται και περιστατικό του 2022, όταν ο νεαρός ήταν ανήλικος και φέρεται να είχε υποστεί κακοποίηση από τον πατέρα του.

Πατροκτονία στη Λέρο: Ομολόγησε ο δράστης, σκηνοθέτησε ατύχημα καλώντας σε βοήθεια!

Το περιστατικό του 2022

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, τον Αύγουστο του 2022 ο πατέρας φέρεται να επιτέθηκε στον τότε 14χρονο γιο του, πετώντας του κοπίδι και τραυματίζοντάς τον. Σύμφωνα με την καταγραφή του περιστατικού, ο ανήλικος βρισκόταν στο σπίτι, όταν ο πατέρας μπήκε στον χώρο, τον τράβηξε από τα χέρια για να τον σηκώσει και τον χτύπησε με γροθιές στο μπράτσο, πριν τον απομακρύνει για να τον οδηγήσει στη δουλειά του.

Ο πατέρας είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αργότερα, έπειτα από προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η μητέρα του 18χρονου έχει αναφέρει ότι η συμπεριφορά του πατέρα απέναντι στο παιδί ήταν προβληματική και ότι υπήρχαν συχνοί καβγάδες στο σπίτι, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, επιβάρυνε τη σχέση τους.

Η μοιραία συμπλοκή

Η υπόθεση πήρε τραγική τροπή το απόγευμα της Πέμπτης, όταν πατέρας και γιος διαπληκτίστηκαν στο συνεργείο που διατηρούσε ο πρώτος. Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο 18χρονος φέρεται να εκσφενδόνισε προς τον πατέρα του ένα κυλινδροπίστονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Ο τραυματισμός αποδείχθηκε μοιραίος. Ο νεαρός συνελήφθη και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, αλλά ότι η πράξη του έγινε εν μέσω έντονου καβγά.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, εξετάζοντας τόσο τις συνθήκες του μοιραίου περιστατικού όσο και το ιστορικό της οικογένειας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.

