Πατροκτονία στη Λέρο: Ομολόγησε ο δράστης, σκηνοθέτησε ατύχημα καλώντας σε βοήθεια!

Ο άγριος καβγάς ανάμεσα σε πατέρα και γιο μέσα σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λέρο, κατέληξε σε οικογενειακή τραγωδία θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου.

Ο 18χρονος γιος ομολόγησε πως σκότωσε τον πατέρα τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 27/02/2026.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, με την ΕΛ.ΑΣ. να ενημερώνεται αρκετές ώρες αργότερα. Αν και αρχικά είχε παρουσιαστεί ως εκδοχή το ατύχημα, τελικά ο γιος του ομολόγησε τι ακριβώς συνέβη στους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες τσακώθηκαν κι άρχισαν να πετάνε μεταλλικά εργαλεία και αντικείμενα ο ένας στον άλλον, με ένα εξ αυτών να βρίσκει τον 50χρονο στο κεφάλι και να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Μάλιστα, ο γιος του προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, παρουσίασε την εκδοχή του ατυχήματος, φωνάζοντας στους εργαζόμενους στο συνεργείο: «βοήθεια, φωνάξτε ένα ασθενοφόρο, έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου λίγο αργότερα κατέληξε, ενώ όταν η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε την έρευνα, ο γιος του ομολόγησε υπό το βάρος των πράξεών του.

