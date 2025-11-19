Λιακούλη για Λαζαρίδη:«Ντράπηκε και η ντροπή, λέρωσε και η λάσπη»

«Ντράπηκε και η ντροπή, λέρωσε και η λάσπη», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζοντας τα όσα έγιναν κατά την διάρκεια της κατάθεσης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη.

Η κα. Λιακούλη εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη απομακρύνει τον κ. Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή της πλειοψηφίας. «Είναι πράγματα αυτά που ταιριάζουν σε μια δημοκρατία;», διερωτήθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας σιωπή στην κυβέρνηση απέναντι στο περιστατικό.

«Πώς μπορεί, αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος να μένει ακόμη, που όταν δεν του αρέσουν οι απαντήσεις που του έδωσε ο μάρτυρας, του επιτίθεται λεκτικά, απειλητικά κινείται στο μέρος του και οι ψυχραιμότεροι τον βγάζουν εκτός αιθούσης. Είναι πράγματα αυτά που ταιριάζουν σε μια δημοκρατία; Πού βρισκόμαστε τελικά; Και επιτέλους η κυβέρνηση άλαλη πάλι;» ανέφερε η κυρία Λιακούλη.

