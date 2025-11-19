Λιακούλη για Λαζαρίδη:«Ντράπηκε και η ντροπή, λέρωσε και η λάσπη»

Λιακούλη για Λαζαρίδη:«Ντράπηκε και η ντροπή, λέρωσε και η λάσπη»
19 Νοέ. 2025 19:14
Pelop News

«Ντράπηκε και η ντροπή, λέρωσε και η λάσπη», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζοντας τα όσα έγιναν κατά την διάρκεια της κατάθεσης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη.

Διαβάστε επίσης: Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω μήνυση κατά της διευθύντριας Τύπου του γραφείου του ΠΑΣΟΚ

Η κα. Λιακούλη εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη απομακρύνει τον κ. Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή της πλειοψηφίας. «Είναι πράγματα αυτά που ταιριάζουν σε μια δημοκρατία;», διερωτήθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας σιωπή στην κυβέρνηση απέναντι στο περιστατικό.

«Πώς μπορεί, αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος να μένει ακόμη, που όταν δεν του αρέσουν οι απαντήσεις που του έδωσε ο μάρτυρας, του επιτίθεται λεκτικά, απειλητικά κινείται στο μέρος του και οι ψυχραιμότεροι τον βγάζουν εκτός αιθούσης. Είναι πράγματα αυτά που ταιριάζουν σε μια δημοκρατία; Πού βρισκόμαστε τελικά; Και επιτέλους η κυβέρνηση άλαλη πάλι;» ανέφερε η κυρία Λιακούλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
20:38 ΠΟΥ: 1 στις 3 γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία
20:30 Από τα εξώδικα Δημητριάδη έως τις μηνύσεις Λαζαρίδη- Η οργανωμένη στοχοποίηση γυναικών του ΠΑΣΟΚ από τον στενό κύκλο του Πρωθυπουργού
20:22 Άστατος καιρός αύριο Πέμπτη 20/11: Πού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
20:15 Υπερχείλιση Αλιάκμονα στο Νεστόριο: Πλημμύρες και διακοπή ύδρευσης
20:08 Ζωντανή μετάδοση απόψε από τη NASA: Νέες εικόνες του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS
20:00 Πάτρα: Στα δικαστήρια για το Ωδείο, ανησυχίες από γνωμάτευση της Πυροσβεστικής 
19:57 Εκτέλεση Λάλα: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών
19:49 Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία
19:40 Πανελλαδική έρευνα: 8 στους 10 Έλληνες επισκέπτονται μνημεία, το 90% τα βλέπει ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης
19:33 Χαμόγελο του Παιδιού: Εκρηκτική αύξηση στις αναφορές για κακοποίηση παιδιών το 2025
19:25 Καταρροϊκός πυρετός σε αιγοπρόβατα στο Πυρί Γορτυνίας, άμεσα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
19:19 Γεωργιόπουλος: «Πάμε στο Αίγιο για τη νίκη»
19:14 Λιακούλη για Λαζαρίδη:«Ντράπηκε και η ντροπή, λέρωσε και η λάσπη»
19:07 Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Γιωρκάτζης σε ηλικία 55 ετών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ