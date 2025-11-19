Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω μήνυση κατά της διευθύντριας Τύπου του γραφείου του ΠΑΣΟΚ

Στο πλαίσιο της εξέτασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για λεκτική και σωματική επίθεσή του κατά του μάρτυρα, ενόσο η εξεταστική επιτροπή είχε διακόψει την συνεδρίασή της, είναι «ψέματα».

19 Νοέ. 2025 16:06
Pelop News

Εντολή στο νομικό του σύμβουλο να καταθέσει μήνυση κατά της διευθύντριας του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ Στεφανίας Μουρελάτου, με αφορμή «άθλια και συκοφαντική» ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε βάρος του, έδωσε ο βουλευτής και εισηγητής του ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Σε σχετική αναφορά του, στο πλαίσιο της εξέτασης του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Τζεδάκη, ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για λεκτική και σωματική επίθεσή του κατά του μάρτυρα, ενόσο η εξεταστική επιτροπή είχε διακόψει την συνεδρίασή της, είναι «ψέματα».

«Όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ανακοίνωση είναι άθλιοι, είναι συκοφάντες, και θα λογοδοτήσουν στην ελληνική Δικαιοσύνη» είπε ο κ. Λαζαρίδης, ο οποίος μάλιστα, ρώτησε τον κ. Τζεδάκη: Σας επιτέθηκα σωματικά; με τον μάρτυρα να απαντά: Σωματικά όχι, δεν με έδειρες.

Ο κ. Λαζαρίδης είπε επίσης πως για «το πλήθος των ψεμάτων που υπάρχουν μέσα στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ θα ασκήσω τα δέοντα προς τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, να έρθει στην ελληνική Δικαιοσύνη, να αποδείξει ότι είμαι φασίστας, ότι είμαι υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας, ότι περιφέρομαι διατεινόμενος για τη σχέση μου με τον πρωθυπουργό. Και ελπίζω, όχι όπως κάνουν άλλοι, ότι θα έρθει η Στεφανία Μουρελάτου να αποδείξει όλα όσα λέει στην ανακοίνωση Τύπου. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω. Όχι μόνο για μένα, αλλά συνολικά για την παράταξη μας».

Σε παρέμβασή της, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη είπε ότι «εάν είχε ειπωθεί μια ειλικρινής και ανθρώπινη συγνώμη, για αυτή την ανοίκεια επίθεση, που δεν κοσμεί και το ρόλο ενός κοινοβουλευτικού, τίποτα δεν θα γινόταν». Όσο για την αναφορά του κ. Λαζαρίδη στην κα Μουρελάτου είπε ότι «είναι αυτό που λέμε: “εδώ που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι».

Στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι: «Ο Πρωθυπουργός οφείλει άμεσα να απομακρύνει τον υπάλληλο της Ομάδας Αλήθειας Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο εν λόγω κύριος σήμερα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του. Προσπάθησε με τραμπουκισμούς και απειλές να τον εκφοβίσει. Όταν μάλιστα δεν του άρεσε η απάντηση του μάρτυρα, επικαλείτο τις δημοσκοπήσεις για να συνεχίσει να παραβιάζει τα καθήκοντα του ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής».

