Lidl Ελλάς: Σάρωσε στα Content Marketing Awards 2022

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Lidl Ελλάς ξεχώρισε στα φετινά Content Marketing Awards, τον θεσμό που αναδεικνύει τις πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές του content marketing της χρονιάς, κατακτώντας συνολικά 7 βραβεία.

Συγκεκριμένα απέσπασε: 2 Gold βραβεία στις κατηγορίες «Best Content Strategy for Employees» και «Best User Generated Content» για το πρόγραμμα Lidlwood, Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Use of LinkedIn for Content Marketing» για τη δημιουργία περιεχομένου για το LinkedIn, Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Content Strategy for Employees» για την καμπάνια «Οι άνθρωποι πίσω από το Νώμα», Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Content Marketing Program | Other» για τη στρατηγική δημιουργίας περιεχομένου στο Employer Branding, που παρουσιάζει σε κάθε δυνητικό υποψήφιο και υποψήφια την αυθεντική Lidl Ελλάς, Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Content Strategy for Employees» για τη καμπάνια Top Employer 2022, Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Multi-Channel Content Strategy» για το πρώτο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης για το λιανεμπόριο στην Ελλάδα Lidl UP: Learn & Work.