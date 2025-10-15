«Λίγα της έκανα»: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη ο επιχειρηματίας που ξυλοκόπησε 43χρονη

Για τις 29 Οκτωβρίου μετατέθηκε η δίκη του επιχειρηματία που επιτέθηκε στη 43χρονη γυναίκα στην οδό Ηλιουπόλεως, προκαλώντας σοκ με τη βιαιότητά του. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, ενώ η γυναίκα περιέγραψε συγκλονισμένη τις στιγμές τρόμου που έζησε.

15 Οκτ. 2025 14:10
Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2025 η δίκη του επιχειρηματία που διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο πλαστικής χειρουργικής στα Νότια Προάστια και κατηγορείται ότι επιτέθηκε άγρια σε 43χρονη γυναίκα στη μέση του δρόμου, στην οδό Ηλιουπόλεως.

Η αναβολή αποφασίστηκε ύστερα από κοινό αίτημα των δύο πλευρών, ώστε να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική έκθεση. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος, εν αναμονή της δίκης.

«Με χτύπησε επειδή ήμουν γυναίκα και αδύναμη»: Συγκλονίζει η 43χρονη που ξυλοκοπήθηκε στη Βουλιαγμένης

Η 43χρονη, εμφανώς ταραγμένη μετά την αποχώρησή της από το δικαστήριο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. «Δεν έχω να πω κάτι για το περιστατικό. Η δικαιοσύνη θα μιλήσει. Ο Θεός είναι μαζί μου και θα με βοηθήσει», ανέφερε.

Περιγράφοντας τον εφιάλτη που βίωσε, η γυναίκα είπε: «Έτρεμα στην αίθουσα, με έπιασε πανικός. Κάθε φορά που θα τον βλέπω στα δικαστήρια θα με πιάνει το ίδιο. Με χτύπησε, δεν με άφηνε. Με έπιασε από το κεφάλι με τα δύο του χέρια και με χτυπούσε. Έχω καρούμπαλα, μελανιές και μου έκοψε τρίχες από το τράβηγμα. Ζήτησα τοξικολογικές εξετάσεις γιατί ήταν περίεργος, έβγαζε έναν τρομακτικό θυμό».

Συμπλήρωσε ότι ο άνδρας της επιτέθηκε χωρίς λόγο, επειδή —όπως είπε— εκείνη κινούνταν κανονικά με 50 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: «Μου έκλεισε τον δρόμο, σταμάτησε στη δεξιά λωρίδα, βγήκε έξω και είδα ένα πρόσωπο γεμάτο οργή. Υπήρχαν περαστικοί που τον σταμάτησαν και εκείνος έλεγε “λίγα της έκανα”. Απειλούσε ακόμα και τους αστυνομικούς. Του έκαναν αλκοτέστ και ήταν καθαρός, τώρα περιμένουμε τις τοξικολογικές».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς το θύμα εξακολουθεί να φέρει εμφανή σημάδια από την επίθεση, ενώ εκφράζει φόβο για την επόμενη συνάντησή τους στη δικαστική αίθουσα.
