Λίμνη Πλαστήρα: Αλπικό παραμύθι, ο χειμερινός παράδεισος της Θεσσαλίας ΦΩΤΟ

Στην καρδιά των Θεσσαλικών Αγράφων, η τεχνητή λίμνη, δημιούργημα του οράματος του Νικολάου Πλαστήρα, μεταμορφώνεται σε ένα αλπικό τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Όταν το χιόνι ντύνει τις κορυφές και ομίχλη αγκαλιάζει τα γαλήνια νερά, η περιοχή γίνεται το απόλυτο καταφύγιο για όσους αναζητούν την ηρεμία, την πολυτέλεια και την περιπέτεια στο βουνό.

Η περιήγηση στον Γύρο της Λίμνης (περίπου 70 χλμ.) είναι η πρώτη στάση. Πρόκειται για μία από τις ομορφότερες ορεινές διαδρομές στην Ελλάδα, με συνεχή εναλλαγή εικόνων: πυκνά δάση ελάτης, παγωμένα ρυάκια και, φυσικά, η επιβλητική θέα του υδάτινου καθρέφτη.

Μια στάση στο Φράγμα του Ταυρωπού είναι απαραίτητη για να θαυμάσετε το μέγεθος του ανθρώπινου έργου και την αφοπλιστική ομορφιά του τοπίου, όπου τα Άγραφα καθρεφτίζονται στα κρυστάλλινα νερά.

Για την πιο πανοραμική φωτογραφία, ανεβείτε στο Παρατηρητήριο πάνω από το Νεοχώρι. Η θέα της λίμνης από ψηλά, ειδικά τις ώρες του ηλιοβασιλέματος, είναι απλά μαγική.

Δραστηριότητες

Παρόλο που ο χειμώνας προσφέρει την ιδανική ατμόσφαιρα για χαλάρωση δίπλα στο τζάκι, η Λίμνη Πλαστήρα δίνει τη δυνατότητα για πλήθος χειμερινών δραστηριοτήτων.

Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορείτε να απολαύσετε πεζοπορία σε καλά σηματοδοτημένα μονοπάτια, όπως αυτό του Δάσους Μπελοκομίτη, ή ποδηλασία βουνού γύρω από τις όχθες.

Για τους λάτρεις του χιονιού, το κοντινό Καταφύγιο «Καραμανώλη» (ή Χιονοδρομικό Κέντρο Αγράφων) διαθέτει μια μικρή πίστα, ιδανική για εκμάθηση σκι ή ορειβατικό σκι. Επιπλέον, πολλές εταιρείες στην περιοχή προσφέρουν μαθήματα ιππασίας και τοξοβολία σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Και για όσους θέλουν να συνδυάσουν την περιπέτεια με την αναζωογόνηση, πολλά από τα σύγχρονα καταλύματα διαθέτουν Spa, πισίνες και τζακούζι, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία ευεξίας με θέα στο χιονισμένο βουνό.

Ζεστασιά και Φιλοξενία

Τα γραφικά χωριά γύρω από τη λίμνη είναι έτοιμα να σας φιλοξενήσουν με τη ζεστασιά της ορεινής Θεσσαλίας:

Νεοχώρι: Το πιο ανεπτυγμένο τουριστικά χωριό, με την καλύτερη θέα στη λίμνη και μεγάλη ποικιλία σε πολυτελή ξενοδοχεία και ξενώνες Είναι η ιδανική βάση για όσους θέλουν εύκολη πρόσβαση σε όλα. Απέχει από την Καρδίτσα 37 χλμ. και βρίσκεται σε υψ. 900-1050 μ.

Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου που είναι ανοικτός καθημερινά στους επισκέπτες, περιλαμβάνει θαμνότοπους, οικοσυστήματα της περιοχής, φυτώρια με φλαμουριά και έλατο, υγρότοπους, αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά. Στο Νεοχώρι υπάρχει και ανεξερεύνητο σπήλαιο με την ονομασία “Δρακότρυπα”. Υπέροχη θέα προς τον θεσσαλικό κάμπο και την ευρύτερη περιοχή έχει κανείς από τις θέσεις που είναι χτισμένοι οι ξενώνες του χωριού.

Στο παλιό Σχολείο του Νεοχωρίου στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ενημέρωσης που στοχεύει στην έγκυρη περιβαλλοντική πληροφόρηση, στη διαχείριση φυσικών πόρων και στην προστασία οικοσυστημάτων της περιοχής.

Καλύβια Πεζούλας: Δίπλα στην «παραλία» της λίμνης (κέντρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων), προσφέρει ποιοτικά καταλύματα για διαμονή και ταβέρνες. Αποτελούν ίσως τον τουριστικότερο προορισμό στη λίμνη Πλαστήρα.

Βρίσκονται μόλις 30 χιλιόμετρα από την Καρδίσα και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τις περιηγήσειας στη λίμνη και το καταφύγιο των Αγράφων.

Ανθοχώρι: Ιδανικό για μια πιο απομονωμένη, “ζεν” απόδραση, που ενσωματώνονται πλήρως στο δάσος, προσφέροντας μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής και επαφή με τη φύση. Ο λόγος που το επισκέπτονται πολλοί είναι ο υποδειγματικά ανακαινισμένος Νερόμυλος, ο Καταρράκτης και το Φαράγγι.

Ακολουθώντας το μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι, θα φτάσετε στον παλιό Νερόμυλο, στην έξοδο του χωριού, στο δρόμο προς τη λίμνη Πλαστήρα. Πετρόκτιστος, κεραμοσκεπής και υποδειγματικά ανακαινισμένος στέκεται σε πλακόστρωτο επίπεδο, μέσα σε μια οργιώδη βλάστηση. Παγκάκια για χαλάρωση, θρόισμα φύλλων, κελάρυσμα νερού. Αν είσαστε τυχεροί θα πετύχετε το Νερόμυλο σε λειτουργία και θα αγοράσετε αλεύρι από καλαμπόκι ή από σιτάρι ολικής αλέσεως.

Από εδώ ξεκινάει το φαράγγι του Ανθοχωρίου και το ιστορικό μονοπάτι Β20, που τρέχει δίπλα του και οδηγεί στους θεαματικούς καταρράκτες. Βαδίζοντας κάτω από τα πλατάνια, θα συναντήσετε έναν χωματόδρομο με σήμανση προς τους καταρράκτες. Αριστερά, ο δρόμος οδηγεί στη γραφική εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου και σε ένα γεφυράκι. Ο φαρδύς χωμάτινος δρόμος ξαναγίνεται σε λίγο μονοπάτι και το πολύ σε μισή ώρα, θα έχετε φτάσει στους καταρράκτες.

Τοπική γαστρονομία

Φυσικά, καμία απόδραση στο βουνό δεν είναι πλήρης χωρίς την τοπική γαστρονομία. Η κουζίνα της Καρδίτσας θα σας αποζημιώσει πλήρως. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα ντόπια κρέατα (π.χ. αγριογούρουνο ή αρνί στη γάστρα) και τις πίτες με άγρια χόρτα. Κλείστε το γεύμα σας με γλυκά του κουταλιού και ντόπιο τσίπουρο, ικανό να ανεβάσει τη θερμοκρασία του σώματος και την ψυχή.

