Ληστεία στο Λούβρο: Επιβεβαιώθηκαν οι δύο συλλήψεις, εισαγγελέας αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη»

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου.

26 Οκτ. 2025 12:35
Pelop News

Οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν την Κυριακή τις συλλήψεις δύο υπόπτων για τη κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, η οποία συγκλόνισε το Παρίσι. Η εισαγγελέας της πόλης, Λορ Μπεκό, όμως αποδοκίμασε τη «βιαστική αποκάλυψη» πληροφοριών σχετικά με τις συλλήψεις, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τις ερευνητικές προσπάθειες των περίπου 100 ερευνητών που κινητοποιήθηκαν.

Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, ένας ύποπτος εντοπίστηκε στο Ρουασί ενώ επιχειρούσε να αναχωρήσει για την Αλγερία από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ, ενώ ο δεύτερος συνελήφθη στο Σεν-Σαιν-Ντενί, σχεδιάζοντας να διαφύγει στο Μάλι. Μέχρι το πρωί της Κυριακής, τα οκτώ κλεμμένα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, αξίας 88 εκατ. ευρώ, δεν είχαν εντοπιστεί.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ εξέφρασε εμπιστοσύνη στη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ με ανάρτησή του στο X συνεχάρη τους ερευνητές για τη σύλληψη των δύο δραστών. Οι αρχές προειδοποιούν ότι αναμένονται νέες αποκαλύψεις και περαιτέρω συλλήψεις.
