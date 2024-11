Λίβανος: Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες σε νέα ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον ένας νεκρός και άλλοι 9 τραυματίες, με 2 από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο απολογισμός της σημερινής επίθεσης (17.11.2024) που έκανε ο στρατός του Ισραήλ κατά της πρωτεύουσας του Λιβάνου, στη Βηρυτό.

Στόχος του Ισραήλ φαίνεται πως ήταν η λιβανέζικη ισλαμιστική οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια, η οποία είναι σύμμαχος με τη Χεζμπολάχ και την Χαμάς στον πόλεμο κατά του Ισραήλ, ανέφερε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Βουλευτής της Τζαμάα Ισλαμίγια, ο Ιμάντ Χουτ, διέψευσε την συγκεκριμένη είδηση.

«Κανένα κέντρο ή φορέας που συνδέεται με την οργάνωση δεν βρίσκεται στην περιοχή που βομβαρδίστηκε και κανένα μέλος της ομάδας δεν ήταν στόχος», είπε ο Χουτ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια πηγή ασφαλείας του Λιβάνου υποστήριξε πως η επίθεση είχε στόχο ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην οδό Μαρ Ελίας στη Βηρυτό είχε ως αποτέλεσμα 1 νεκρό και 9 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σε κρίσιμη κατάσταση», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Αυτή η επίθεση ήταν η δεύτερη που γίνεται στην «καρδιά» της Βηρυτού σήμερα. Την πρώτη φορά το Ισραήλ έβαλε στον στόχο του κτίριο σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Βηρυτού και σκότωσε τον επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ Μοχάμαντ Αφίφ.

Σύμφωνα με το newsit, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα περισσότερους από 200 στόχους στον Λίβανο από το πρωί του Σαββάτου, όπου βομβαρδίζει συγκεκριμένα προπύργια της Χεζμπολάχ.

Beirut tonight.

Barbaric Israeli bombardments on men, women, and children in the heart of Lebanon’s capital.

No military targets. Only civilian ones. pic.twitter.com/lzcRsGXpca

— sarah (@sahouraxo) November 17, 2024