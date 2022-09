Μέσα σε μόλις 48 ώρες πολλοί πελάτες τραπεζών στο Λίβανο προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σηκώσουν τις καταθέσεις τους, οι οποίες παραμένουν παγωμένες λόγω της άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Ο Λίβανος αντιμετωπίζει από το 2019 σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, τις οποίες ένα μεγάλο μέρος των πολιτών αποδίδει στην κακοδιαχείριση, τη διαφθορά, την αδιαφορία και την αδράνεια των πολιτικών. Όταν η αξία της λιβανέζικης λίρας κατέρρευσε, οι τράπεζες άρχισαν να επιβάλουν δρακόντεια μέτρα, εμποδίζοντας τους πελάτες τους να σηκώσουν τις οικονομίες τους, ιδίως εάν επρόκειτο για καταθέσεις σε συνάλλαγμα.

Μέσα σε 48 ώρες, επτά τράπεζες έγιναν στόχος «ληστών». Καθώς πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά αυτά, ο υπουργός Εσωτερικών συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη των υπηρεσιών ασφαλείας ώστε «να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα».

Η Ένωση Τραπεζών του Λιβάνου (ABL) συγκάλεσε επίσης κατεπείγουσα σύσκεψη και διέταξε να κλείσουν για τρεις ημέρες όλα τα υποκαταστήματα την επόμενη εβδομάδα.

Sali Hafiz stormed a bank in Lebanon with her nephew's toy pistol and freed thousands of dollars from her family's deposits in order to pay for her sister's cancer treatment. Labanese banks have frozen the savings of most depositors for almost three years amid an economic crisis pic.twitter.com/ImesgF3JIi — TRT World (@trtworld) September 15, 2022

Την Τετάρτη, μια νέα γυναίκα σε κατάσταση απόγνωσης, «λήστεψε» μια τράπεζα στη Βηρυτό, για να πάρει της οικονομίες της και να πληρώσει τα νοσήλια της αδελφής της. Οι ληστείες πήραν κατόπιν διαστάσεις χιονοστιβάδας: λίγες ώρες αργότερα, ένας άνδρας λήστεψε ένα υποκατάστημα στο Αλέι, μια κοινότητα στα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας. Νωρίς σήμερα το πρωί, ένας 50χρονος και ο γιος του μπήκαν σε ένα υποκατάστημα της Byblos Bank στο Γκαζιέχ, στον νότιο Λίβανο και απείλησαν τους υπαλλήλους με ένα ψεύτικο όπλο, ζητώντας να τους δώσουν τα λεφτά τους.

6 banks in Lebanon 🇱🇧 held up by customers for their own savings 6th bank robbery today, 8th since Wednesday The incidents are just the latest examples of an increasingly frequent number of raids on banks in Lebanon by depositors desperate to retrieve trapped savings https://t.co/jTWGhNsjlM pic.twitter.com/pQwGeyXKjP — Saad Abedine (@SaadAbedine) September 16, 2022

Ακολούθησαν τρεις ληστείες σε υποκαταστήματα στη Βηρυτό: στη συνοικία Τάρεκ Τζιντέ, η κατάσταση ήταν τεταμένη μέχρι αργά το απόγευμα, αφού ο πελάτης-ληστής κλείστηκε μέσα στο υποκατάστημα της Blom Bank μαζί με αστυνομικούς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο, πρόκειται για έναν άοπλο, υπερχρεωμένο έμπορο που ζητά να επιτρέψουν να κάνει ανάληψη των καταθέσεών του.

Banks in Lebanon are planning to shut down for three days amid increasing demands by angry depositors for their savings pic.twitter.com/VY1R6VWoFI — Naija (@Naija_PR) September 16, 2022

A number of people nationwide in #Lebanon started storming banks, demanding their full control on their deposits. https://t.co/a2gCL9zjRG — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) September 16, 2022

Τρία χιλιόμετρα μακρύτερα, στη συνοικία Ράμλετ αλ Μπαΐντα, ένας άνδρας οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο εισέβαλε στο υποκατάστημα της Lebanon & Gulf Bank ενώ στα νότια της πόλης, ένας νεαρός, οπλισμένος με ψεύτικο πιστόλι, είπε ότι κατάφερε να σηκώσει 20.000 δολάρια.

Lebanon 9 banks have been robbed in recent days by people wanting to recover their own money. The economic collapse started in 2019 continues to spiral out of control.#Lebanon #robbery #inflation pic.twitter.com/XtxizGQp5u — We Are Protestors (@WeAreProtestors) September 16, 2022

🔴 #Lebanon: Another event of a bank holdup in two days. Multiple men broke into a bank, holding a gun to the head of a bank teller demanding their money be released from their accounts. This after Lebanon announced they will close all banks for 3 days starting Monday. pic.twitter.com/Vau7Tj1Jc3 — Chaim •‎ ‏حاييم • חיים (@ChaimSmierc) September 16, 2022

#Lebanon #Beirut Over 10 #banks have been robbed so far, 8 are hostages at the moment, the public is starting to gather asking for their money, an #emergency meeting of the Ministry of the Interior is underway. pic.twitter.com/jsmYgIyEjK — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) September 16, 2022

Στο Σχιμ, στα νότια, ένας απόστρατος στρατιωτικός κράτησε ομήρους έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τον διευθυντή της τράπεζας, που του πρότεινε να του δώσει 100.000 δολάρια, σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης. Εκείνος αρνήθηκε, απαιτώντας να του καταβάλουν ολόκληρο το ποσό των καταθέσεών του, δηλαδή τα διπλά. Ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Τον Αύγουστο, ένας καταθέτης αποθεώθηκε από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, αφού εισέβαλε σε μια τράπεζα στη Βηρυτό και, με το όπλο στο χέρι, ζήτησε να του δώσουν τις οικονομίες του, κάτι παραπάνω από 200.000 ευρώ, για να πληρώσει τα νοσήλια του πατέρα του. Η τράπεζα δέχτηκε να του δώσει περίπου 30.000 ευρώ και εκείνος παραδόθηκε στην αστυνομία. Δεν του ασκήθηκε δίωξη.