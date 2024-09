Λίβανος: Με βόμβες 900 κιλών το Ισραήλ εξουδετέρωσε τον Νασράλα

Σε αχαρτογράφητα νερά μπαίνει πλέον η Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, καθώς η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου προειδοποιεί για σφοδρή απάντηση, το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και η ανθρωπότητα αναμένει με κομμένη την ανάσα την αντίδραση του Ιράν.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (29.9.2024) ότι πραγματοποίησε «δεκάδες» νέες επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα από ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Τα αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας «επιτέθηκαν σε δεκάδες στόχους τρομοκρατών στο έδαφος του Λιβάνου στη διάρκεια των τελευταίων ωρών», ανέφερε σε ανάρτησή του μέσω Telegram εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Στους στόχους που έπληξε περιλαμβάνονται εκτοξευτές ρουκετών που στόχευαν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.

Πώς εξοντώθηκε ο Νασράλα

Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση που σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με τους New York Times, το Ισραήλ μετέφερε με πολεμικά αεροσκάφη βόμβες που ξεπερνούσαν τα 900 κιλά.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στo Telegram, φαίνονται οκτώ αεροπλάνα εξοπλισμένα με τουλάχιστον 15 βόμβες των 900 κιλών, συμπεριλαμβανομένων ειδικών βομβών, γνωστές ως bunker busters, που μπορούν να διαπεράσουν υπόγεια πριν εκραγούν.

A video published by the Israeli military showed that planes it said were used in the attack that killed Hezbollah’s leader, Hassan Nasrallah, on Friday night carried 2,000-pound bombs, according to munitions experts and a New York Times analysis.… pic.twitter.com/NWMR0BiCRa

— Chaskel Bennett (@ChaskelBennett) September 29, 2024