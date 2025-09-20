Γαργαλιάνοι-Απόλλων 63-67 ΤΕΛΙΚΟ
Για την 1η αγωνιστική της β’ φάσης του Κυπέλλου
Καλησπέρα, μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Απόλλωνα με τους Γαργαλιάνους για την 1η αγωνιστική της β΄φάσης του Κυπέλλου
Α’ 10λεπτο
1.00: 3-0
2.00: 6-2
3.00: 6-5
4.00: 6-7
5.00: 9-9
4.00: 10-11
3.00: 10-11
2.00: 13-14
1.00: 16-14
17-14
ΤΕΛΟΣ Α’ 10ΛΕΠΤΟΥ
Β’ 10ΛΕΠΤΟ
12.00: 17-18
13.00: 17-19
14.00: 19-19
15.00: 22-19
16.00: 24-19
17.00: 24-24
17.30: 26-25
19.20: 26-29
28-29
ΤΕΛΟΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
Ο Ανέστης έχει σκοράρει 9 πόντους για τον Απόλλωνα, ενώ ο Κίερ έχει μείνει στους 5 με 2/3 δίποντα, 1/1 βολή, 0/1 τρίποντο σε 9.49 χωρίς να πάρει πολλές προσπάθειες.
Για τους γηπεδούχους 9 έχει ο Δαμιανάκος και 7 ο Νικολιδάκης.
Γ΄10ΛΕΠΤΟ
21.00: 28-32
22.00: 32-32
23.00: 38-35
24.00: 41-35
24.30: 43-35!
26.00: 49-35!
27.00: 49-42
28.00: 49-45
29.00: 49-48
49-48
ΤΕΛΟΣ Γ’ 10ΛΕΠΤΟΥ
Δ’ 10ΛΕΠΤΟ
32.00: 55-50
33.00: 58-52
34.00: 60-52
35.00: 60-54
36.00: 60-57
36.30: 60-58
36.45: 60-61
37.40: 60-61
38.55: 60-63
39.10: 63-63
Στα 33” βολές ο Απόλλων με τον Μανάκα, 2/2, 63-65
11” κατοχή Απόλλων
8” 63-67 2/2 βολές Αθανασόπουλος
ΤΕΛΟΣ! 67-63 πολύ δύσκολη νίκη και πρόκριση για τον Απόλλωνα που γύρισε από το -14!
