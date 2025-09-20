Γαργαλιάνοι-Απόλλων 63-67 ΤΕΛΙΚΟ

Καλησπέρα, μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Απόλλωνα με τους Γαργαλιάνους για την 1η αγωνιστική της β΄φάσης του Κυπέλλου

Α’ 10λεπτο

1.00: 3-0

2.00: 6-2

3.00: 6-5

4.00: 6-7

5.00: 9-9

4.00: 10-11

3.00: 10-11

2.00: 13-14

1.00: 16-14

17-14

ΤΕΛΟΣ Α’ 10ΛΕΠΤΟΥ

Β’ 10ΛΕΠΤΟ

12.00: 17-18

13.00: 17-19

14.00: 19-19

15.00: 22-19

16.00: 24-19

17.00: 24-24

17.30: 26-25

19.20: 26-29

28-29

ΤΕΛΟΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ

Ο Ανέστης έχει σκοράρει 9 πόντους για τον Απόλλωνα, ενώ ο Κίερ έχει μείνει στους 5 με 2/3 δίποντα, 1/1 βολή, 0/1 τρίποντο σε 9.49 χωρίς να πάρει πολλές προσπάθειες.

Για τους γηπεδούχους 9 έχει ο Δαμιανάκος και 7 ο Νικολιδάκης.

Γ΄10ΛΕΠΤΟ

21.00: 28-32

22.00: 32-32

23.00: 38-35

24.00: 41-35

24.30: 43-35!

26.00: 49-35!

27.00: 49-42

28.00: 49-45

29.00: 49-48

49-48

ΤΕΛΟΣ Γ’ 10ΛΕΠΤΟΥ

Δ’ 10ΛΕΠΤΟ

32.00: 55-50

33.00: 58-52

34.00: 60-52

35.00: 60-54

36.00: 60-57

36.30: 60-58

36.45: 60-61

37.40: 60-61

38.55: 60-63

39.10: 63-63

Στα 33” βολές ο Απόλλων με τον Μανάκα, 2/2, 63-65

11” κατοχή Απόλλων

8” 63-67 2/2 βολές Αθανασόπουλος

ΤΕΛΟΣ! 67-63 πολύ δύσκολη νίκη και πρόκριση για τον Απόλλωνα που γύρισε από το -14!

