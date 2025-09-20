Γαργαλιάνοι-Απόλλων 63-67 ΤΕΛΙΚΟ

Για την 1η αγωνιστική της β’ φάσης του Κυπέλλου

Γαργαλιάνοι-Απόλλων 63-67 ΤΕΛΙΚΟ
20 Σεπ. 2025 16:52
Pelop News

Καλησπέρα, μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Απόλλωνα με τους Γαργαλιάνους για την 1η αγωνιστική της β΄φάσης του Κυπέλλου

Α’ 10λεπτο

1.00: 3-0

2.00: 6-2

3.00: 6-5

4.00: 6-7

5.00: 9-9

4.00: 10-11

3.00: 10-11

2.00: 13-14

1.00: 16-14

17-14

ΤΕΛΟΣ Α’ 10ΛΕΠΤΟΥ

Β’ 10ΛΕΠΤΟ

12.00: 17-18

13.00: 17-19

14.00: 19-19

15.00: 22-19

16.00: 24-19

17.00: 24-24

17.30: 26-25

19.20: 26-29

28-29

ΤΕΛΟΣ ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ

Ο Ανέστης έχει σκοράρει 9 πόντους για τον Απόλλωνα, ενώ ο Κίερ έχει μείνει στους 5 με 2/3 δίποντα, 1/1 βολή, 0/1 τρίποντο σε 9.49 χωρίς να πάρει πολλές προσπάθειες.

Για τους γηπεδούχους 9 έχει ο Δαμιανάκος και 7 ο Νικολιδάκης.

Γ΄10ΛΕΠΤΟ

21.00: 28-32

22.00: 32-32

23.00: 38-35

24.00: 41-35
24.30: 43-35!
26.00: 49-35!

27.00: 49-42

28.00: 49-45
29.00: 49-48

49-48

ΤΕΛΟΣ Γ’ 10ΛΕΠΤΟΥ

Δ’ 10ΛΕΠΤΟ
32.00: 55-50

33.00: 58-52

34.00: 60-52

35.00: 60-54

36.00: 60-57

36.30: 60-58

36.45: 60-61

37.40: 60-61

38.55: 60-63

39.10: 63-63

Στα 33” βολές ο Απόλλων με τον Μανάκα, 2/2, 63-65

11” κατοχή Απόλλων

8” 63-67 2/2 βολές Αθανασόπουλος

ΤΕΛΟΣ! 67-63 πολύ δύσκολη νίκη και πρόκριση για τον Απόλλωνα που γύρισε από το -14!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Λευκός Οίκος: Αμερικανοί θα κυριαρχήσουν στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok στις ΗΠΑ
22:39 «Δεν μπορείς να πεις στον Μίλτο, περίμενε ένα χρόνο. Αυτό θα τον ισοπεδώσει», ασπίδα Πομάσκι σε Τεντόγλου
22:21 Απειλή ή σύμμαχος για την υγεία η Τεχνητή Νοημοσύνη;
21:59 Βουλή: Φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών
21:52 Αστυνομία στα στελέχη της: Τηρήστε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλιώς πειθαρχικό!
21:41 Μετρό: Μια πλαστική σακούλα στον κινητήρα ακινητοποίησε συρμό στο Μοναστηράκι
21:31 «Τη σκότωσε με αυτοσχέδιο βρόγχο από νάιλον σακούλα» η Αστυνομία για την αδελφοκτονία
21:19 Παλαιστίνιος μαχαίρωσε Παλαιστίνιο και εξαφανίστηκε με πατίνι!
21:07 «Ήταν ένα ακόμη δυνατό τεστ», ο Πέτροβιτς για το φιλικό με τη Δάφνη Δαφνίου
21:00 Απίστευτο: Ένοπλος στην κηδεία του Κερκ παρίστανε τον Αστυνομικό!
20:36 Σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ οι εργασίες αποκατάστασης των κατασκευών του Καλατράβα
20:25 Ομάδα από την Elite League η αντίπαλος του Απόλλωνα στο Κύπελλο
20:11 Αυτές είναι οι Business δισεκατομμυρίων δολαρίων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Bloomberg
20:01 Στην πρώτη γραμμή της ελπίδας: Ο Πατρινός ποδοσφαιριστής που αφιερώνει τη ζωή του στην έρευνα κατά του καρκίνου
19:50 Ο ΝΟΠ φιλικές δοκιμές με Ηλυσιακό και Ηλιούπολη
19:48 Τι συνέβη στον γάμο του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπιλή
19:37 «Ελάτε να κάνετε καμία βουτιά και αφήστε τις…», τα κέφια και η ατάκα Μαζωνάκη
19:23 Ο δολοφόνος τη φρόντιζε, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να τη σκοτώσει! Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό
19:15 Ron Garan: Ο αστροναύτης που κοίταξε τη Γη από το διάστημα και αποκαλύπτει την αλήθεια για την ανθρωπότητα
19:04 Ο Απόλλων με ανατροπή από το -14! ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ