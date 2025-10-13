LIVE: Η ιστορική σύνοδος με τη συμμετοχή 20 ηγετών, στην Αίγυπτο ο Τραμπ

Σύμφωνα με το επίσημο αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων, η «Σύνοδος Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ» περιλαμβάνει τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και μοναρχών

13 Οκτ. 2025 17:50
Έπειτα από μια δραματική μέρα στη Μέση Ανατολή — με την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς και των Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ — οι ηγέτες του κόσμου στρέφουν το βλέμμα τους στο Σαρμ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο. Εκεί, 20 παγκόσμιοι ηγέτες ετοιμάζονται να συμμετάσχουν στη σύνοδο ειρήνης για τη Γάζα, σε μια στιγμή που η διπλωματία δοκιμάζει τα όριά της.

Οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν τους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη διεθνή σύνοδο που φιλοξενείται στην πόλη Σαρμ ελ Σέιχ σήμερα (13/10/2025) το απόγευμα.


Σύμφωνα με το επίσημο αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων, η «Σύνοδος Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ» περιλαμβάνει τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και μοναρχών:

του προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι

του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ

του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’

του εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ

του βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα

του προέδρου της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς

του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

του προέδρου της Ινδονησίας Τζόκο Ουιντόντο

του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ

του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν

του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης πρωθυπουργοί χωρών, μεταξύ των οποίων:

ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς

ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι

ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ

η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι

ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ

ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης

ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν

ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν

ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ

ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ

ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε

ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ

ο πρωθυπουργός του Κουβέιτ σεΐχης Αχμάντ Αμπντάλα αλ Σαμπάχ

Επιπλέον, σύμφωνα με το πρακτορείο, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν:

ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπάντρ αλ Μπουσαϊντί

ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γκάιτ

ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

ο Ινδός υφυπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ

ο Ιάπωνας πρέσβης στο Κάιρο Φούμιο Ιγουάι

 
