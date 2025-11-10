Λίβερπουλ: Παράπονα, ζήτησε εξηγήσεις για το ακυρωθέν γκολ του Φαν Ντάικ

Λίβερπουλ: Παράπονα, ζήτησε εξηγήσεις για το ακυρωθέν γκολ του Φαν Ντάικ
10 Νοέ. 2025 22:57
Pelop News

Η Λίβερπουλ προχώρησε σε επίσημη επικοινωνία με το διαιτητικό σώμα στην Αγγλία ζητώντας εξηγήσεις για την ακύρωση του γκολ του Βίρτζιλ φαν Ντάικ στο 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, θέτοντας στο επίκεντρο την ορθή εφαρμογή του κανονισμού οφσάιντ και ειδικά την σημείωση περί «προφανούς ενέργειας» παρεμβολής.

Η επίμαχη φάση εκτυλίχθηκε με το σκορ στο 1-0, όταν ο αρχηγός των «κόκκινων» ισοφάρισε με κεφαλιά μετά από στατική φάση, αλλά η προσπάθεια ακυρώθηκε για θέση οφσάιντ του Άντι Ρόμπερτσον, ο οποίος βρισκόταν μπροστά από τον τερματοφύλακα και χαμήλωσε το σώμα του την ώρα της εκτέλεσης. Μετά από έλεγχο μέσω VAR, η αρχική απόφαση επικυρώθηκε με το σκεπτικό ότι ο αριστερός μπακ παρενέβη ενεργά στη φάση, επηρεάζοντας την ικανότητα του γκολκίπερ να παίξει την μπάλα.

Από την πλευρά της, η Λίβερπουλ δεν αποδέχεται ότι πληρούνται τα κριτήρια της παράβασης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 11. Στη συλλογιστική του συλλόγου, ο Ρόμπερτσον δεν εμπόδισε καθαρά τη γραμμή όρασης του τερματοφύλακα, ούτε προκάλεσε μονομαχία ή άγγιξε την μπάλα, ενώ το «σκύψιμο» δεν συνιστά προφανή ενέργεια που να επηρέασε ξεκάθαρα την ικανότητα του αντιπάλου να αντιδράσει. Μελετώντας τα τηλεοπτικά πλάνα από πολλαπλές γωνίες, ο σύλλογος επιμένει πως δεν τεκμηριώνεται οπτική παρεμπόδιση, εκφράζοντας παράλληλα απορία για το γιατί η διαδικασία επανεξέτασης δεν κατέληξε στην επικύρωση του γκολ. Παρά την αποδοχή του τελικού αποτελέσματος, η ομάδα του Άνφιλντ θεωρεί ότι το ζήτημα δεν πρέπει να περάσει ασχολίαστο και ζητά θεσμική διευκρίνιση για τη συνέπεια εφαρμογής των κριτηρίων.

Η ουσία της διαφωνίας συμπυκνώνεται στην ερμηνεία του «ενεργού οφσάιντ»: πότε η παρουσία και μια κίνηση αποφυγής μπροστά από τον τερματοφύλακα συνιστά σαφή παρεμβολή στο παιχνίδι του αντιπάλου.

Η υπόθεση, πέρα από την αγωνιστική της διάσταση, αναζωπυρώνει το διαρκές αίτημα για διαφάνεια και ομοιομορφία στις αποφάσεις του VAR, με τη Λίβερπουλ να αναμένει εξηγήσεις από την ηγεσία της διαιτησίας για το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε και την τελική κρίση που στέρησε από τον φαν Ντάικ την ισοφάριση πριν το ματς πάρει οριστικά τον δρόμο της Σίτι.
