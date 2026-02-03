Λιβύη: Θέλει να αυξήσει την προμήθεια της στο φυσικό αέριο

Όπως δήλωσε, τα συνολικά αποθέματα φυσικού αερίου της Λιβύης ανέρχονται σε περίπου 80 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια και κατανέμονται τόσο σε συμβατικά όσο και σε μη συμβατικά κοιτάσματα.

03 Φεβ. 2026 12:49
Την πρόθεσή της να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή φυσικού αερίου μέσα στην επόμενη πενταετία, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερες ποσότητες για εξαγωγή προς την Ευρώπη από τις αρχές της επόμενης δεκαετίας, ανακοίνωσε η Λιβύη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της National Oil Corporation, Μασούντ Σουλεμάν. Σημειώνεται πως πριν μερικές ημέρες, ο Ευρωπαίος επίτροπος για την ενέργεια είχε εκφράσει την πρόθεση της ΕΕ να αναζητήσει εναλλακτικούς προμηθευτές αερίου, ώστε, μετά την πλήρη απεξάρτηση από τη Ρωσία, να «χαλαρώσει» τη σχέση της και με τις ΗΠΑ.

Μιλώντας την Τρίτη στο συνέδριο LNG2026, ο Σουλεμάν ανέφερε ότι η χώρα σχεδιάζει να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή φυσικού αερίου σε επίπεδα που προσεγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο κυβικά πόδια, ενώ παράλληλα προγραμματίζει να ξεκινήσει γεωτρήσεις για σχιστολιθικό αέριο κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Όπως δήλωσε, τα συνολικά αποθέματα φυσικού αερίου της Λιβύης ανέρχονται σε περίπου 80 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια και κατανέμονται τόσο σε συμβατικά όσο και σε μη συμβατικά κοιτάσματα. Παρά το μέγεθος των αποθεμάτων, οι τρέχουσες εξαγωγές φυσικού αερίου της χώρας παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Λιβύη εξάγει σήμερα αμελητέες ποσότητες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του αγωγού Greenstream, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για επενδύσεις και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά εναλλακτικές πηγές ενεργειακού εφοδιασμού.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου ανακοίνωσε ότι στις 11 Φεβρουαρίου αναμένεται να γνωστοποιηθούν οι νικητές του τελευταίου γύρου παραχωρήσεων για έρευνες και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Όπως είπε, στον διαγωνισμό συμμετείχαν περίπου 37 εταιρείες από την Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Μεταξύ των ενδιαφερόμενων εταιρειών περιλαμβάνονται ενεργειακοί κολοσσοί όπως η Chevron, η Eni, η ConocoPhillips, καθώς και κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Repsol.

