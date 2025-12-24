Λιβύη – Θρήνος με τον θάνατο του στρατηγού αλ Χαντάντ: «Πάλεψε για την εθνική συμφιλίωση»

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Λιβύη με την συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων από την Άγκυρα στην Τρίπολη, αφού ο υποστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Αχμεντ αλ-Χαντάντ είχε τεράστια φήμη και τον σεβασμό ολόκληρης της χώρας.

Ο αλ Χαντάντ ως επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNU) με έδρα την Τρίπολη, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες ενοποίησης της χώρας στην περίοδο μετά τον εμφύλιο πόλεμο που έχει «χωρίσει» την Λιβύη σε δύο στρατόπεδα.

Εξάλλου, ήταν σημαντικός παράγοντας στην ειρηνευτική προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών με τη σύσταση κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ενώ είναι ενδεικτικό ότι η απώλειά του έχει συγκλονίσει και το καθεστώς Χάφταρ στην Βεγγάζη, με τον ίδιο να εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον τραγικό θάνατο του αλ Χαντάντ.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Τρίπολη κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για το αεροπορικό δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκε η στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Σκοτώθηκαν οι:

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (Α/ΓΕΕΔ) της κυβέρνησης της Τρίπολης, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Α/ΓΕΣ) αντιστράτηγος Αλ Φιτουρί Γκαμπεέλ.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας παραγωγής στρατιωτικού υλικού, ταξίαρχος Μαχμούντ αλ Κουταουί. Ο σύμβουλος του Λίβυου Α/ΓΕΕΔ, καθηγητής Μοχάμεντ αλ Ασάουι Ντιάμπ

και ο φωτογράφος του Γραφείου Τύπου, Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ.

Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου είχε συνάντηση με τον αρχηγό του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, και τον υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Η πορεία του, ο Καντάφι και η υστεροφημία του

Η μεγάλη του φήμη βασιζόταν στο γεγονός ότι ως στρατιωτικός καριέρας στήριξε τους επαναστάτες κατά του καθεστώτος Καντάφι πριν 14 χρόνια και στο ότι αρνήθηκε να συμπαραταχθεί με τις ισχυρές παραστρατιωτικές δυνάμεις που έχουν κατακερματίσει την πολύπαθη αραβική χώρα έκτοτε.

«Πάντα μιλούσε υπέρ της συμφιλίωσης, ήθελε την επανένωση της χώρας και ο κόσμος τον στήριζε», αναφέρει χαρακτηριστικά το Al Jazeera.

Γεννημένος στη Μισράτα πριν 58 έτη, ο Αλ-Χαντάντ αποφοίτησε από τη στρατιωτική ακαδημία της Λιβύης το 1987 και εντάχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις του καθεστώτος Καντάφι, 24 χρόνια πριν συμμετάσχει ενεργά στην επιτυχή προσπάθεια ανατροπής του.

Τοποθετήθηκε στη θέση του επικεφαλής των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων τον Αύγουστο του 2020 από τον τότε πρωθυπουργό της Τρίπολης, Φαγιέζ αλ-Σάρατζ.

Η συνεργασία Τρίπολης – Άγκυρας

Πέρα από τη στρατιωτική του δράση, είχε ενεργό ρόλο και στη συνεργασία της Λιβύης με άλλες χώρες της βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης, και βεβαίως με την Τουρκία.

Στην Άγκυρα βρέθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Ντμπέιμπα να ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία, με την οποία και έχει υπογράψει σειρά συμφωνιών στο πλαίσιο του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Προχθές Δευτέρα (22.12.2025) η Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας ενέκρινε διάταγμα του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το οποίο παρατείνεται κατά 24 μήνες, από τις 2 Ιανουαρίου 2026, η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη.

