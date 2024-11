Λονδίνο: Άνδρας με μαχαίρια έξω από το βρετανικό Κοινοβούλιο

“Κόκκινος” συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα έξω από το βρετανικό Κοινοβούλιο στο Λονδίνο, καθώς υπήρχαν αναφορές για την παρουσία ενός ατόμου που κυκλοφορoύσε, κρατώντας μαχαίρια.

Η κινητοποίηση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ήταν άμεση, με συνέπεια να συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού και η είσοδος στο Παλάτι του Ουέστμινστερ σφραγίστηκε.

A man has been arrested after reports of a person carrying knives outside the Houses of Parliament.

Police cars could be seen parked in front of Carriage Gates – one of the most prominent entrances to the Palace of Westminster – following the incident on Tuesday afternoon.

