Λονδίνο: Εκκενώθηκε τμήμα αεροδρομίου Gatwick λόγω «περιστατικού ασφαλείας» ΒΙΝΤΕΟ

Μέρος του νότιου τερματικού σταθμού (South Terminal) του αεροδρομίου Gatwick εκκενώθηκε το πρωί της Παρασκευής για «περιστατικό ασφαλείας».

Το αεροδρόμιο αναφέρει ότι διεξάγει έρευνα και ότι το περιστατικό «βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σε μια ανάρτηση στο Χ, ανέφερε: «Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Εργαζόμαστε σκληρά για να επιλύσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό».

Arrived at London Gatwick for routine connection. Got through customs to find out they’re evacuating the entire airport. Even people through security are being taken outside. Trains shut down and 1000’s of all over the streets and carparks waiting. pic.twitter.com/igXDpt9aQL

