Λονδίνο: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν μέσα σε βαγόνια με πυκνούς καπνούς – ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε στο μετρό του Λονδίνου καθώς επιβάτες στον σταθμό Clapham, ήρθαν αντιμέτωποι με πυκνούς καπνούς και προσπάθησα να σπάσουν τα παράθυρα για να διαφύγουν.

Σύμφωνα με την Daily Mail, oι εργαζόμενοι «σώζουν την κατάσταση», καθώς οι αρμόδιοι με σφυριά έσπαγαν τα παράθυρα του μετρό στον σταθμό Clapham Common.

Stuck on the train at Clapham Common and carriages filling with smoke, doors won’t open if it wasn’t for workmen on the platform we wouldn’t have got out! @TfL you should be ashamed! The response from station staff was horrific! @SkyNews @BBCNews @itvnews pic.twitter.com/D0MHItF0R3

— Jake sharp (@jakesharp0108) May 5, 2023