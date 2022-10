Λονδίνο: Έβγαλε το μαχαίρι στο δρόμο και... χτύπησε στο «ψαχνό»

Τρεις περαστικοί που θέλησαν να αποτρέψουν μια ληστεία τραυματίστηκαν στο περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη, σε ώρα αιχμής, στο κέντρο του Λονδίνου.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, που δείχνει πώς ο δράστης δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι για να χτυπήσει τους περαστικούς. Άλλος ένας περαστικός τραυματίστηκε όταν τον έσπρωξαν και έπεσε στον δρόμο.

Δείτε το βίντεο:

Someone thought it was worth stabbing 4 people for a bike on Bishopsgate during this mornings rush hour 😢

But if you listen to @MayorofLondon you’d think climate change is London’s number one issue at the moment 😕#LondonStabbings pic.twitter.com/DvZIBS9255

— #DDD (@DDDaughters) October 6, 2022