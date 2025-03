Λονδίνο: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πεζούς προκαλώντας πανικό ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο κεντρικό Λονδίνο, όταν ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πεζούς στη λεωφόρο Strand, κοντά στην είσοδο του King’s College. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας ότι δεν σχετίζεται με τρομοκρατία.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το φορτηγάκι χτύπησε μια ομάδα πεζών, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό ή τη σοβαρότητα των τραυματισμών. Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τραυματιοφορείς να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ένα άτομο που βρίσκεται πεσμένο στο οδόστρωμα.

A van has hit a number of pedestrians on The Strand in central London. Police are on the spot.#London pic.twitter.com/YqptTQQaap

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) March 18, 2025