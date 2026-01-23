Λονδίνο: «Ραντεβού στα τυφλά» προκάλεσαν χάος και σύγκρουση με την Αστυνομία

Όλα συνέβησαν στο Sutton, στο νότιο Λονδίνο με την συγκεκριμένη εκδήλωση να έχει προαναγγελθεί, σύμφωνα με τη Daily Mail, μέσω TikTok από τον διοργανωτή της

Λονδίνο: «Ραντεβού στα τυφλά» προκάλεσαν χάος και σύγκρουση με την Αστυνομία
23 Ιαν. 2026 20:04
Pelop News

Σε χάος μία κατά τα άλλα αθώα εκδήλωση κοινωνικοποίησης αφού πάνω από 200 έφηβοι στην Βρετανία ανταποκρίθηκαν σε διαδικτυακό κάλεσμα για «τυφλό ραντεβού», δηλαδή συζήτηση με σκοπό τη γνωριμία κατέληξε σε βίαιες συγκρούσεις με την Αστυνομία.

Όλα συνέβησαν στο Sutton, στο νότιο Λονδίνο με την συγκεκριμένη εκδήλωση να έχει προαναγγελθεί, σύμφωνα με τη Daily Mail, μέσω TikTok από τον διοργανωτή της. «Ελάτε μαζί μας στα τυφλά ραντεβού του Sutton αυτή την Πέμπτη!» έγραψε. Όπως όμως αναφέρει ο ίδιος η «προσέλευση ήταν πολύ μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συνωστισμός».

Η κατάσταση γρήγορα κατέληξε σε χάος, με την αστυνομία να δίνει διαταγή να διαλυθεί η συγκέντρωση, λέγοντας στους συμμετέχοντες να φύγουν από την περιοχή για να αποφευχθούν περαιτέρω ταραχές.

Λονδίνο: «Ραντεβού στα τυφλά» προκάλεσαν χάος και σύγκρουση με την Αστυνομία

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά το «τυφλό ραντεβού» που προκάλεσε τον χαμό, ο διοργανωτής αναφέρει: «Όταν έφτασα ήταν γεμάτο, ήταν κατάμεστο. Σκέφτομαι ότι έχω κάνει κάτι σημαντικό, οπότε προσπαθώ να ξεκινήσω τα ραντεβού στα τυφλά και όλοι αρχίζουν να σπρώχνουν. Τότε όλοι αρχίζουν να τρέχουν επειδή είμαι στριμωγμένος και θέλω να μετακινηθώ, καθώς δε θέλω να γεμίσει πολύ αυτός ο χώρος. Έκανα ένα ραντεβού στα τυφλά και ήμουν έτοιμος να κάνω ένα άλλο, όταν ήρθε ο αστυνομικός και μου είπε αν ήθελα να μιλήσουμε. Εγώ απάντησα “όχι”. Έφυγε και έφερε τέσσερις αστυνομικούς να με κυνηγήσουν. Με έσπρωξαν πάνω στο αυτοκίνητο και ένας προσπάθησε να με στραγγαλίσει. Είναι τρελό. Το μαχαίρωμα δεν έχει σχέση με μένα. Είναι κάτι άλλο που συνέβη στο Sutton».

Μετά τη συγκέντρωση, διαδόθηκαν fake news στο διαδίκτυο ότι οι σκηνές συνδέονταν με δύο μαχαιρώματα στην πόλη κάτι που όμως διαψεύστηκε από την αστυνομία.

Τα «τυφλά ραντεβού» είναι αυτό που λέει και η λέξη. Ένα ραντεβού για δύο εφήβους που συνομιλούν χωρίς να βλέπονται, συνήθως πλάτη με πλάτη ή φορώντας μάσκες, πριν αποκαλύψουν την ταυτότητά τους στο τέλος του ραντεβού.

Λονδίνο: «Ραντεβού στα τυφλά» προκάλεσαν χάος και σύγκρουση με την Αστυνομία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:36 Η Co2gether στηρίζει δράσεις εμβολιασμού παιδιών Ρομά με προσφορά τροφίμων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο  
20:28 Στα παρασκήνια του «OVO»: Βρεθήκαμε στον μαγικό κόσμο του Cirque du Soleil στην Αγγλία
20:20 Απρόσμενη μεταγραφή: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ
20:12 Καιρός: Βελτιωμένη εικόνα αύριο – Τοπικές βροχές σε δυτικά και νησιά
20:04 Λονδίνο: «Ραντεβού στα τυφλά» προκάλεσαν χάος και σύγκρουση με την Αστυνομία
19:56 Πάτρα: Η κακή «συνήθεια» στη μονοδρομημένη οδό Αϊδινίου
19:48 Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ η Ελλάδα – Συνεπής στους στόχους για τις αμυντικές δαπάνες
19:39 Η Ουγγαρία πέταξε εκτός τελικού την Ελλάδα με 15-12 – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο
19:32 Περιφερειακός τύπος. Δεν πεθαίνει το χαρτί. Πεθαίνει η μοναξιά των μικρών και αδύναμων σχημάτων…
19:28 Η Εθνική πόλο λύγισε από την Ουγγαρία και θα τα δώσει όλα για το χάλκινο
19:24 Βρετανία: «Υπόθεση Πελικό» με 49χρονο που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του για πάνω από 10 χρόνια
19:16 Βρέθηκε στην Κυψέλη η 13χρονη που αγνοούνταν επί ημέρες – Τρεις συλλήψεις
19:08 Πιερρακάκης για την ΑΑΔΕ: Δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργεί το Δημόσιο
19:01 Πάτρα: Το μοναδικό λιμάνι με εγκεκριμένο master plan – Μετά το ΣτΕ έρχεται και το ΦΕΚ
18:53 Υπόθεση δολοφονίας κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική – «Λειτούργησα υπό φόβο», λέει ο δράστης
18:45 Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης για μεταφορά 60 τόνων κοκαΐνης
18:35 Διεκόπη η δίκη της Τούνη για το revenge porn
18:25 Δυτική Ελλάδα: Συζήτηση για το νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο
18:16 Δίκη για Τέμπη: Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε διαγραφές βίντεο – Οι συγγενείς ζητουν κατάθεση από τον εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη
18:05 Χρηματιστήριο: Μικρή διόρθωση 0,40% μετά τα 16ετή υψηλά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ