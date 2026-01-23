Λονδίνο: «Ραντεβού στα τυφλά» προκάλεσαν χάος και σύγκρουση με την Αστυνομία

Σε χάος μία κατά τα άλλα αθώα εκδήλωση κοινωνικοποίησης αφού πάνω από 200 έφηβοι στην Βρετανία ανταποκρίθηκαν σε διαδικτυακό κάλεσμα για «τυφλό ραντεβού», δηλαδή συζήτηση με σκοπό τη γνωριμία κατέληξε σε βίαιες συγκρούσεις με την Αστυνομία.

Όλα συνέβησαν στο Sutton, στο νότιο Λονδίνο με την συγκεκριμένη εκδήλωση να έχει προαναγγελθεί, σύμφωνα με τη Daily Mail, μέσω TikTok από τον διοργανωτή της. «Ελάτε μαζί μας στα τυφλά ραντεβού του Sutton αυτή την Πέμπτη!» έγραψε. Όπως όμως αναφέρει ο ίδιος η «προσέλευση ήταν πολύ μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συνωστισμός».

Η κατάσταση γρήγορα κατέληξε σε χάος, με την αστυνομία να δίνει διαταγή να διαλυθεί η συγκέντρωση, λέγοντας στους συμμετέχοντες να φύγουν από την περιοχή για να αποφευχθούν περαιτέρω ταραχές.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μετά το «τυφλό ραντεβού» που προκάλεσε τον χαμό, ο διοργανωτής αναφέρει: «Όταν έφτασα ήταν γεμάτο, ήταν κατάμεστο. Σκέφτομαι ότι έχω κάνει κάτι σημαντικό, οπότε προσπαθώ να ξεκινήσω τα ραντεβού στα τυφλά και όλοι αρχίζουν να σπρώχνουν. Τότε όλοι αρχίζουν να τρέχουν επειδή είμαι στριμωγμένος και θέλω να μετακινηθώ, καθώς δε θέλω να γεμίσει πολύ αυτός ο χώρος. Έκανα ένα ραντεβού στα τυφλά και ήμουν έτοιμος να κάνω ένα άλλο, όταν ήρθε ο αστυνομικός και μου είπε αν ήθελα να μιλήσουμε. Εγώ απάντησα “όχι”. Έφυγε και έφερε τέσσερις αστυνομικούς να με κυνηγήσουν. Με έσπρωξαν πάνω στο αυτοκίνητο και ένας προσπάθησε να με στραγγαλίσει. Είναι τρελό. Το μαχαίρωμα δεν έχει σχέση με μένα. Είναι κάτι άλλο που συνέβη στο Sutton».

Μετά τη συγκέντρωση, διαδόθηκαν fake news στο διαδίκτυο ότι οι σκηνές συνδέονταν με δύο μαχαιρώματα στην πόλη κάτι που όμως διαψεύστηκε από την αστυνομία.

Τα «τυφλά ραντεβού» είναι αυτό που λέει και η λέξη. Ένα ραντεβού για δύο εφήβους που συνομιλούν χωρίς να βλέπονται, συνήθως πλάτη με πλάτη ή φορώντας μάσκες, πριν αποκαλύψουν την ταυτότητά τους στο τέλος του ραντεβού.

