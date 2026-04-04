Λογγάδες Ιωαννίδων: Εντοπίστηκε νεκρός ο 56χρονος που είχε εξαφανιστεί στην περιοχή
Η σορός του βρέθηκε τυχαία από δύο κατοίκους του χωριού
Δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη το θρίλερ με την εξαφάνιση του 56χρονου, Νίκου Κάκαβου, του οποίου τα ίχνη αγνοούνται από τις 15 Μαρτίου, καθώς εντοπίστηκε σήμερα, Σάββατο (4/4) κρεμασμένος από ένα δέντρο στους Λογγάδες Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η σορός του 56χρονος βρέθηκε τυχαία από δύο κατοίκους του χωριού, οι οποίοι κυκλοφορούσαν στην περιοχή με τα σκυλιά τους.
Άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στην περιοχή, και τις αρμόδιες αρχές.
Λόγω του εξαιρετικά δύσβατου σημείου, όπου βρέθηκε η σορός, οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της 5ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά της.
Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται πως απορρίπτουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.
Η σορός του 56χρονου αναμένεται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Από την ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου του.
