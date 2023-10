Λωρίδα της Γάζας: 471 νεκροί και 341 τραυματίες από την έκρηξη στο νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα έκανε γνωστό το μεσημέρι της Τετάρτης ότι 471 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ-Άχλι Αλ-Αράμπι στη Γάζα, 28 τραυματίστηκαν σοβαρά και 341 τραυματίστηκαν σε διάφορους βαθμούς.

Χθες βράδυ, οι Παλαιστίνιοι κατηγόρησαν την Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ότι χτύπησε το σημείο, αλλά ο εκπρόσωπος των IDF δημοσίευσε βίντεο που, όπως είπε, δείχνουν ότι η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα αποτυχημένης εκτόξευσης από την Ισλαμική Τζιχάντ.

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.

Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου είναι 3.478 και ότι το 70% από αυτούς είναι παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

Άνδρες και παιδιά φαίνεται ότι ήταν τα περισσότερα θύματα της επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο αραβικό νοσοκομείο Al – Ahli. Ο δημοσιογράφος Hassan Asleeh από τη Γάζα μίλησε στο Al Jazeera και είπε ότι «οι γυναίκες και τα μωρά κοιμόντουσαν στα κτίρια του νοσοκομείου, στους επάνω ορόφους». «Έτσι, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ήταν τα παιδιά και οι άνδρες που κοιμόντουσαν έξω από το χώρο του νοσοκομείου», πρόσθεσε.

First pictures in daylight of the Al-Ahly hospital.

It looks like the parking lot in front of the hospital took the main hit. pic.twitter.com/xyS02vblbG

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2023