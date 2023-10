Ισραήλ: «Το νοσοκομείο στην Γάζα χτυπήθηκε από την Ισλαμική Τζιχάντ» – Τι δήλωσε ο Μπάιντεν για την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο για τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ-Αχλί στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός (IDF) το πρωί της Τετάρτης (18/10/23). Ο IDF θεωρεί ότι το βίντεο αποδεικνύει ότι δεν εμπλέκεται στη βομβιστική επίθεση στο νοσοκομείο με τουλάχιστον 500 νεκρούς και επιρρίπτει ευθύνες στην Ισλαμική Τζιχάντ.

Πρόκειται για δορυφορικές εικόνες, αλλά και βίντεο από drone, που δείχνουν την περιοχή που χτυπήθηκε, το πάρκινγκ του νοσοκομείου όπου ξέσπασε η φωτιά, “μετά από αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας της Ισλαμικής Τζιχάντ” όπως αναφέρει ο IDF.

Σύμφωνα πάντα με τον Ισραηλινό Στρατό, το βίντεο αποδεικνύει ότι ένα στοχευμένο χτύπημα των ισραηλινών δυνάμεων δεν θα κατέληγε σε ένα πάρκινγκ, και πως τα χτυπήματα από βόμβες του ισραηλινού στρατού ανοίγουν κρατήρες διαμέτρου 7 με 19 μέτρων, ενώ στο στο πάρκινγκ δεν διακρίνεται κανένας κρατήρας.

“Μια αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ έπληξε το νοσοκομείο Αλ-Αχλί στην πόλη της Γάζας. Πλάνα της IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) από την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο πριν και μετά την αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου από την τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ” σημειώνεται.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023