Λωρίδα της Γάζας: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ ως αντίποινα για την εκτόξευση ρουκέτας

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νωρίς σήμερα αεροπορικά πλήγματα εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» στη Λωρίδα της Γάζας, μερικές ώρες έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον παλαιστινιακό θύλακα εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Το βράδυ χθες Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός και τοπικές πηγές έκαναν λόγο για τις πρώτες εκτοξεύσεις ρουκετών μετά τον Αύγουστο από τη Λωρίδα της Γάζας, ορισμένες από τις οποίες κατέπεσαν εντός του πυκνοκατοικημένου παλαιστινιακού θύλακα και μια ακόμη αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος.

Οι νέες ανταλλαγές πυρών ακολουθούν την εκλογική νίκη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη στο Ισραήλ και την ισραηλινή επιδρομή στην Τζενίν, οχυρό παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εναντίον ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, της δεύτερης ισχυρότερης παλαιστινιακής ισλαμιστικής παράταξης μετά τη Χαμάς, που ασκεί την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά τις εκτοξεύσεις των ρουκετών, αεροσκάφη «στοχοποίησαν υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση κατασκευής ρουκετών» που ανήκε στη Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μέσω Twitter, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

In response to the rockets launched from Gaza into Israel tonight, we targeted a Hamas underground site in Gaza used as a rocket development & manufacturing complex.

We hold Hamas responsible for all terrorist activity emanating from Gaza. pic.twitter.com/bGlcnrNCnc

— Israel Defense Forces (@IDF) November 4, 2022