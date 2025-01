Λος Άντζελες: Οι σταρ του Χόλιγουντ που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη ΒΙΝΤΕΟ ΦΩΤΟ

Oι φωτιές στο Λος Άντζελες συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτες καταπίνοντες ολόκληρες περιουσίες, με πολλές επαύλεις των σταρ του Χόλιγουντ να γίνονται στάχτη.

Λος Άντζελες: Βγάζουν από τη φυλακή 800 κρατούμενους για να σβήσουν τις φωτιές – Απόκοσμες εικόνες από την πόλη «φάντασμα»

Μεταξύ των διασήμων του Χόλιγουντ που είδαν τα σπίτια τους να παραδίδονται στις φλόγες στο Λος Άντζελες είναι ο Άντονι Χόπκινς, ο Τζον Γκούντμαν, ο Άντριαν Μπρόντι και η Λέιτον Μίστερ, η Πάρις Χίλτον και ο Λέβι Γιανγκ.

Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν την κατάσταση στην οποία άφησαν οι πυρκαγιές τις επαύλεις τους είναι αποκαρδιωτικές. Σπίτια αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν εξαφανιστεί ολοσχερώς, ενώ ακόμη βγαίνουν καπνοί από τα αποκαΐδια.

Την ίδια ώρα, δεκάδες άλλοι σταρ αναμένουν με αγωνία μαζί με τους γείτονές τους να μάθουν αν μπόρεσε να περισωθεί κάτι από τις κατοικίες τους, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη υπό τρομακτικές συνθήκες για να θέσουν υπό έλεγχο τουλάχιστον έξι πυρκαγιές που μαίνονται στο Λος Άντζελες και έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Μάριο Λόπεζ και η Μόλις Σιμς που έχουν μοιραστεί στα social media ότι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους κι έχουν φύγει από την περιοχή καθώς η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Η καταστροφή έχει ήδη αφήσει 10 νεκρούς, με 5.000 κτίρια να έχουν καταστραφεί και 180.000 ανθρώπους να έχουν λάβει εντολή εκκένωσης.

Άντονι Χόπκινς

Το σπίτι του Άντονι Χόπκινς στο Pacific Palisades είναι πλέον μόνο ένας σωρός από συντρίμμια μετά τις πυρκαγιές. Φωτογραφία δείχνει το σπίτι του να έχει καεί ολοσχερώς.

Πριν αγοράσει το συγκεκριμένο σπίτι, ο Χόπκινς ζούσε σε άλλη έπαυλη, στην ίδια γειτονιά που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της φωτιάς στο Λος Άντζελες, για 25 χρόνια.

Τζον Γκούντμαν

Το σπίτι του Τζον Γκούντμαν, αξίας 4,6 εκατ. δολαρίων, έγινε επίσης στάχτη εν μέσω των καταστροφικών φωτιών στο Πασίφικ Παλισέιντς. Το ευρύχωρο σπίτι 487 τετραγωνικών παλαιότερα διέθετε πέντε υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια, πλέον δεν έχει μείνει τίποτα.

Δεν είναι σαφές αν το σπίτι κατοικήθηκε πρόσφατα, καθώς ο Γκούντμαν διαμένει κυρίως στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, με τη σύζυγό του Άννα Μπεθ Γκούντμαν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1989.

Πάρις Χίλτον

Η Πάρις Χίλτον είδε την παραθαλάσσια έπαυλή της στο Μαλιμπού να καταστρέφεται από τη φωτιά στο Λος Άντζελες. Η κληρονόμος της αλυσίδας ξενοδοχείων δήλωσε «αποκαρδιωμένη» που είδε το σπίτι της να «καίγεται ολοσχερώς σε ζωντανή μετάδοση» σε μια μακροσκελή δήλωσή της στο Instagram.

Η Χίλτον φέρεται να είχε αγοράσει το σπίτι της στο Μαλιμπού για 8,4 εκατομμύρια δολάρια με τον σύζυγό της Κάρτερ Ρέουμ.

Η «χρυσή κληρονόμος» παρακολουθούσε ειδήσεις όταν είδε σε ζωντανή μετάδοση το σπίτι της να τυλίγεται στις φλόγες. Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια πήγε στο σημείο για να τραβήξει βίντεο, με τις εικόνες να καταγράφουν την καταστροφή. Μόνο η είσοδος του σπιτιού φαίνεται να παραμένει όρθια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Πάρις Χίλτον εξέφρασε τη θλίψη της, σημειώνοντας πως είχε πολλές αναμνήσεις από αυτό, μαζί με την οικογένειά της. Παρόλα αυτά, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που οι αγαπημένοι της και τα κατοικίδιά της είναι ασφαλείς.

Τέλος, επαίνεσε τους πυροσβέστες και τους εθελοντές για τις προσπάθειές τους να βοηθήσουν τον κόσμο και έστειλε την αγάπη της σε όσους βιώνουν την ίδια κατάσταση.

«Στέκομαι εδώ, σε αυτό που κάποτε ήταν το σπίτι μας, και η θλίψη είναι πραγματικά απερίγραπτη. Όταν είδα πρώτη φορά την είδηση, έμεινα σοκαρισμένη, δεν μπορούσα να το επεξεργαστώ. Αλλά τώρα, που βρίσκομαι εδώ και το βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια, νιώθω ότι η καρδιά μου έχει σπάσει σε χίλια κομμάτια.

Αυτό το σπίτι δεν ήταν απλώς ένας χώρος για να ζούμε, ήταν το μέρος όπου ονειρευτήκαμε, γελάσαμε και δημιουργήσαμε τις πιο όμορφες αναμνήσεις ως οικογένεια. Ήταν εκεί που τα μικρά χεράκια του Φοίνιξ έφτιαχναν τέχνη που θα φυλάξω για πάντα, εκεί που η αγάπη και η ζωή γέμιζαν κάθε γωνιά. Να το βλέπω να έχει γίνει στάχτες… είναι μια καταστροφή που δεν περιγράφεται με λόγια», έγραψε στην αρχή.

Λέιτον Μίστερ – Άνταμ Μπρόντι

Η Λέιτον Μίστερ και ο Άνταμ Μπρόντι είδαν επίσης την έπαυλή τους, αξίας 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων να καίγεται ολοσχερώς.

Το ζευγάρι αγόρασε το σπίτι πέντε υπνοδωματίων το 2019. Η 45χρονος πρωταγωνιστής του «Nobody Wants This» και η 38χρονη ηθοποιός του «Gossip Girl», ζούσαν στο σπίτι των 1.800 τετραγωνικών μέτρων με τις δύο μικρές τους κόρες.

Μπεν Άφλεκ

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, έσπευσε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, Τζένιφερ Γκάρνερ, μετά την εντολή εκκένωσης από τις καταστροφικές φωτιές στο Λος Άντζελες. Ο Άφλεκ ζει σε μικρή απόσταση από την Γκάρνερ, με την οποία έχουν τρία παιδιά.

Έσπευσε στο σπίτι τους για να μαζέψει την οικογένεια και έκτοτε όλοι έχουν διαφύγει σε ασφαλές μέρος, δήλωσαν πηγές στην Daily Mail.

Ο Άφλεκ αγόρασε μια έπαυλη 20 εκατ. δολαρίων στο Πασίφικ Παλισέιντς μόλις πριν από πέντε μήνες, μετά τον χωρισμό του από την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο ίδιος αισθάνεται ανακουφισμένος γιατί το σπίτι του τελικά σώθηκε, σύμφωνα με το Page Six.

Άννα Φάρις

Η Άννα Φάρις είναι άλλη μια σταρ του Χόλιγουντ που έχασε την αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων έπαυλή της εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Palisades του Λος Άντζελες.

Το αρχοντικό της Φάρις ήταν φιλικό προς το περιβάλλον και φέρεται να το είχε αγοράσει για 4,9 εκατομμύρια δολάρια το 2018.

Μάιλς Τέλερ

Ο Μάιλς Τέλερ και η σύζυγός του έχασαν το σπίτι των ονείρων τους στο Pacific Palisades, το οποίο μόλις είχαν αγοράσει για 7,5 εκατομμύρια δολάρια.

Φωτογραφία δείχνει την περιουσία του σταρ του «Top Gun: Maverick» να έχει καεί ολοσχερώς, ενώ έχουν απομείνει μόνο αποκαΐδια. Σύμφωνα με τις εικόνες, κάηκε και ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο στην μπροστινή είσοδο του σπιτιού.

Γιουτζίν Λέβι

Ο ηθοποιός Γιουτζίν Λέβι είπε στους Los Angeles Times ότι κόλλησε στην κίνηση καθώς χιλιάδες κάτοικοι προσπάθησαν να εγκαταλείψουν τη γειτονιά του, στο Pacific Palisades.

«Ο καπνός φαινόταν αρκετά μαύρος και έντονος πάνω από το φαράγγι Temescal», είπε ο σταρ του «American Pie». Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι το σπίτι του Λέβι δεν επέζησε από την τεράστια φωτιά.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν μόνο μερικούς στύλους που έμειναν όρθιοι μετά την πύρινη κόλαση.

Μπίλι Κρίσταλ

Ο Μπίλι Κρίσταλ είναι επίσης μεταξύ των σταρ που έχασαν τα σπίτια τους λόγω της κόλασης φωτιάς στο Λος Άντζελες.

Η περιουσία του κωμικού στο Pacific Palisades κάηκε και σύμφωνα με πληροφορίες μόνο το γήπεδο τένις παρέμενε ανέπαφο.

Μίλο Βεντιμίλια

Ο πρωταγωνιστής του This Is Us Μίλο Βεντιμίλια επέστρεψε στο καμένο σπίτι του με τον Τόνι Ντοκουπίλ του CBS Evening News και χαρακτήρισε την εμπειρία «βαριά και ασήκωτη». Είπε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, η οποία είναι εννέα μηνών έγκυος, παρακολούθησαν τη φωτιά να καταπίνει το σπίτι τους από κάμερες ασφαλείας.

«Θα τα καταφέρουμε», είπε στη συνέχεια. «Η γυναίκα μου και το μωρό είναι τα πιο σημαντικά».

Μπράιαν Γκρίνμπεργκ – Τζέιμι Τσανγκ

Ο Μπράιαν Μπράιαν Γκρίνμπεργκ και η γυναίκα του Τζέιμι Τσανγκ έχασαν το σπίτι τους στο Λος Άντζελες και είναι συντετριμμένοι.

«Ήταν όλα ένα όνειρο», έγραψε δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από ό,τι απέμεινε από το σπίτι τους.

«Ευτυχώς η οικογένεια είναι ασφαλής. Ευχαριστώ όλους τους πυροσβέστες που διακινδύνευσαν τη ζωή τους. Μείνετε ασφαλείς εκεί έξω».

Σάντρα Λι

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης και διάσημη τηλεπερσόνα, αποκάλυψε ότι έχασε το σπίτι της στις φωτιές στο Πασίφικ Παλισέιντς.

Ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram, μοιράστηκε εν μέσω δακρύων την κατάσταση του σπιτιού της και ορκίστηκε ότι θα το ξαναχτίσει.

«Είμαι σε ένα ξενοδοχείο. Δεν έχω πια σπίτι. Το σπίτι μου έχει χαθεί. Έχει κυριολεκτικά χαθεί. Έκλαιγα όλο το βράδυ. Δόξα τω Θεώ, όλοι είναι ασφαλείς».

Τζον Σι Ράιλι

Και το σπίτι του ηθοποιού Τζον Σι Ράιλι καταστράφηκε από τη φωτιά. Ο μάνατζέρ του δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Κόμπι Σμόλντερς – Τάραν Κίλιαμ

Η ηθοποιός και μοντέλο Κόμπι Σμόλντερς και ο Τάραν Κίλιαμ δήλωσαν ότι το σπίτι στο οποίο ζούσαν με τις δύο κόρες τους έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Μάιλς Τέλερ και Κέλεϊ Σπέρι

Ο Μάιλς Τέλερ, γνωστός από το ρόλο του στο Top Gun: Maverick, και η σύζυγός του, Κέλεϊ Σπέρι, φέρεται να έχασαν επίσης την έπαυλή τους αξίας 7,5 εκατ. δολαρίων τους στο Pacific Palisades το οποίο αγόρασαν το 2023.

Κάνοντας ανάρτηση στο Instagram, η Sperry μοιράστηκε μια φωτογραφία από τις πυρκαγιές και ένα emoji πληγωμένης καρδιάς.

Άνταμ Μπρόντι και Λέιτον Μίστερ

Το ζευγάρι των ηθοποιών που είναι παντρεμένο εδώ και 10 χρόνια έχασε το σπίτι του στο Pacific Palisades όπου ζούσε με τα δύο του παιδιά.

Ρίκι Λέικ

Η παρουσιάστρια Ρίκι Λέικ είναι μεταξύ εκείνων που θρηνούν την απώλεια του σπιτιού τους.

«Όλα χάθηκαν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτές τις λέξεις. Μετά από μια γενναία και γενναία προσπάθεια του φίλου και ήρωα μας @kirbykotler_ ο Ross και εγώ χάσαμε το σπίτι των ονείρων μας», έγραψε σε μια συγκινητική λεζάντα που συνοδεύεται από ένα κολάζ με φωτογραφίες που τράβηξε σε πιο ευτυχισμένες στιγμές.

«Αυτή η περιγραφή «σπίτι των ονείρων» δεν αρκεί. Ήταν ο επίγειος παράδεισος μας. Το μέρος όπου σχεδιάζαμε να γεράσουμε μαζί. Ποτέ δεν θεωρήσαμε δεδομένο το παραδεισένιο σημείο μας στον γκρεμό με θέα το αγαπημένο μας Μαλιμπού, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Μοιραζόμουν το ηλιοβασίλεμά μας, τη θέα σχεδόν καθημερινά με όλους εσάς», συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Αυτή η απώλεια είναι ανυπολόγιστη. Είναι το σημείο όπου παντρευτήκαμε πριν από 3 χρόνια. Θλίβομαι μαζί με όλους εκείνους που υποφέρουν κατά τη διάρκεια αυτού του αποκαλυπτικού γεγονότος.

Κάμερον Μάθισον

Το σπίτι του πρωταγωνιστή της σειράς «General Hospital», καταστράφηκε επίσης από τις πυρκαγιές. Ο 55χρονος Καναδός ηθοποιός, μοιράστηκε ένα συγκλονιστικό βίντεο με τα φλεγόμενα ερείπια του σπιτιού του στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, το οποίο καταστράφηκε από την «Eaton Fire».

Ο Μάθισον έγραψε: «Είμαστε ασφαλείς. Αλλά αυτό είναι ό,τι απέμεινε από το όμορφο σπίτι μας. Το σπίτι μας όπου τα παιδιά μας μεγάλωσαν και όπου ήθελαν να μεγαλώσουν τα δικά τους κάποτε».

Τζεφ Μπρίτζες

Ο Τζεφ Μπρίτζες, διάσημος για αρκετές ταινίες στο Χόλιγοgυντ όπως το «The Big Lebowski», επιβεβαίωσε ότι το σπίτι της οικογενείας του στο Μαλιμπού κάηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με το TMZ, το σπίτι τεσσάρων υπνοδωματίων, βρισκόταν στην οικογένεια εδώ και γενιές και το κληρονόμησαν ο Τζεφ, ο αδελφός και η αδελφή του.

Τίνα Νόουλς

Η μητέρα της Μπιγιονσέ Τίνα Νόουλς μοιράστηκε στο Instagram ότι το σπίτι της καταστράφηκε. «Ήταν το αγαπημένο μου μέρος, το καταφύγιό μου, το ιερό μου. Τώρα χάθηκε !!! Ο Θεός να ευλογεί όλους τους γενναίους άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που διακινδύνευσαν τη ζωή τους σε επικίνδυνες συνθήκες», ανέφερε.

«Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση και τη γενναιότητά σας και για τη διάσωση τόσων πολλών ζωών. Αυτό θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο χωρίς την αφοσίωση των εργαζομένων».

Κάντι Σπέλινγκ

Η Κάντι Σπέλινγκ (μητέρα της Τόρι και χήρα του αείμνηστου θρυλικού τηλεοπτικού παραγωγού Άαρον) έχασε το παραθαλάσσιο σπίτι στο Μαλιμπού που της ανήκε επί 50 χρόνια, όπως επιβεβαίωσε η ίδια στο TMZ. Αν και το είχε βάλει προς πώληση αρκετές φορές πρόσφατα, το είχε αποσύρει από την αγορά και δήλωσε στο πρακτορείο:

«Είμαι σε σοκ και επεξεργάζομαι αυτή την τεράστια απώλεια για την οικογένειά μας. Είμαι υπερβολικά ευγνώμων για τις αναμνήσεις. Ήταν πραγματικά ένα υπέροχο δώρο που είχαμε».

Νταϊάν Ουόρεν

Η θρυλική τραγουδοποιός Νταϊάν Ουόρεν, οποία βρίσκεται πίσω από κλασικές επιτυχίες όπως το If I Could Turn Back Time και το I Don’t Want to Miss a Thing, έχασε επίσης το σπίτι της. Ανέβασε μια φωτογραφία της παραλίας κοντά στο σπίτι της, λέγοντας ότι το ακίνητο που είχε για σχεδόν τρεις δεκαετίες χάθηκε.

Τζενέ Άικο

Η Τζενέ Άικο δημοσίευσε στο Instagram ότι το σπίτι της είχε καταστραφεί. «Το σπίτι μου και των παιδιών μου χάθηκε, κάηκε ολοσχερώς με όλα μας τα πράγματα μέσα» έγραψε μεταξύ άλλων.

Τζένιφερ Γκρέι

Η κόρη της σταρ του «Dirty Dancing» Τζένιφερ Γκρέι, ανακοίνωσε στα Instagram Stories της ότι το σπίτι της ηθοποιού του Dirty Dancing «κάηκε ολοσχερώς».

Διαβεβαίωσε τους followers της ότι η μαμά της και ο σκύλος της Winnie είναι ασφαλείς και ενθάρρυνε όλους να «δώσουν στους αγαπημένους σας επιπλέον συμπαράσταση σήμερα».

Ντενίς Κρόσμπι

Η ηθοποιός του Star Trek Ντενίς Κρόσμπι δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις «στάχτες» του σπιτιού της, γράφοντας:

«Χθες το πρωί είχα ένα όμορφο εξοχικό σπίτι που μου έδωσε ατελείωτη χαρά, όπου γνώρισα τον σύζυγό μου και μεγάλωσα τον γιο μου, το μοναδικό σπίτι που είχα ποτέ, με οπωροφόρα δέντρα που μεγάλωσα εγώ, με έναν κήπο με φυτά. Τώρα, στάχτες. Είμαι συντετριμμένη».

Μέβε Ράιλι

Η στιλίστρια διασημοτήτων Μεβέ Ράιλι, η οποία συνεργάζεται με την Εύα Λονγκόρια και την Κόκο Τζόουνς, δημοσίευσε το βράδυ της Τετάρτης ότι το σπίτι τους κάηκε και στη γειτονιά τους «τα πάντα χάθηκαν».

Λίγο αργότερα, ανέφερε ότι χρειάστηκε να οδηγήσει στο Μπέβερλι Χιλς για να βοηθήσει τα πεθερικά της να εκκενώσουν την περιοχή. «Αυτό μοιάζει με κακό όνειρο. Ό,τι μας ανήκει είναι σε αυτό το φορτηγό», έγραψε στο Instagram Stories.

Τζέιν Άτκιν

Η διάσημη hairstylist Τζέιν Άτκιν, που επιμελείται τα μαλλιά της Κιμ Καρντάσιαν μεταξύ άλλων, έκανε μια σειρά από stories στο Instagram για να αποκαλύψει ότι έχασε το σπίτι της στο Λος Άντζελες.

«Είναι περίεργο να το ποστάρω, αλλά το σπίτι μας χάθηκε», έγραψε, καθώς έκλαιγε με τον σκύλο στην αγκαλιά της, ενώ ο σύζυγός της οδηγούσε. «Μόλις λάβαμε την επιβεβαίωση. Ολόκληρη η περιοχή μας κατεδαφίστηκε».

Μελίσα Ρίβερς

Η Μελίσα Ρίβερς τηλεφώνησε στο CNN για να επιβεβαιώσει ότι έχασε το σπίτι της. «Η καρδιά μου είναι τόσο ραγισμένη, όχι μόνο για μένα … είναι μια πόλη και έχει σβηστεί από τον χάρτη», είπε.

«Αυτό είναι το τέλος όλων όσων ανήκαν στην οικογένειά μου και της ιστορίας της», είπε, αναφερόμενη σε αντικείμενα που είχε και ανήκαν στους εκλιπόντες γονείς της, τον θρύλο της κωμωδίας Τζόαν Ρίβερς και τον παραγωγό Έντγκαρ Ρόζενμπεργκ.

«Πήρα το Emmy της μητέρας μου, μια φωτογραφία του πατέρα μου και μια ζωγραφιά που είχε κάνει η μητέρα μου με εμένα και τον γιο μου…. Προτίμησα μια ζωγραφιά της, αντί για μια φωτογραφία. Ξέρω ότι μπορώ να βρω τις φωτογραφίες, αλλά μια ζωγραφιά δεν μπορώ να την αντικαταστήσω».

Κάρι Έλγουις

Ο Κάρι Έλγουις δημοσίευσε βίντεο από τη «βιβλική» καταστροφή που περνούσε καθώς εκκένωσε το σπίτι του στο Μαλιμπού.

Την Τετάρτη, ενημέρωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έχασαν όντως το σπίτι τους, προσθέτοντας: «αλλά είμαστε ευγνώμονες που επιβιώσαμε από αυτή την πραγματικά καταστροφική πυρκαγιά» και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στους πρώτους που ανταποκρίθηκαν και σε όσους έστειλαν ευχές».

Σπένσερ Πρατ – Χάιντι Μόνταγκ

«Ο εφιάλτης έγινε πραγματικότητα» έγραψε ο Σπένσερ Πρατ ενώ η Χάιντι Μόνταγκ επιβεβαίωσε ότι το σπίτι τους κάηκε και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τις προσευχές και τις σκέψεις τους.

«Ευχαριστώ τον Θεό που είμαστε ασφαλείς» σημείωσε.

Κάρολιν Μέρφι

Το μοντέλο Κάρολιν Μέρφι μοιράστηκε με story στο Instagram ένα τρομακτικό βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού της με σπίθες να πέφτουν γύρω από το σπίτι της «δευτερόλεπτα πριν το σπίτι μας τυλιχθεί στις φλόγες».

«Είμαστε ασφαλείς, τα σκυλιά μας είναι ασφαλή, και αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία», έγραψε και πρόσθεσε σε επόμενο story ότι »η καρδιά μου συμπονά όλους στην κοινότητά μας … Προσεύχομαι όλα τα άγρια ζώα να είναι ασφαλή, η ατίθαση αγριόγατα μας, το άγριο λιοντάρι του βουνού, τα ανόητα κογιότ, τα κουνάβια, οι κομψές αλεπούδες και τα πουλιά που τραγουδούν».

Μάριο Λόπεζ

Αφού μοιράστηκε στο Instagram ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έφυγαν από το σπίτι τους στη μέση της νύχτας, στη συνέχεια έκανε μία νέα ανάρτηση λέγοντας ότι «το σπίτι μας είναι χάλια, αλλά στέκεται ακόμα, δόξα τω Θεώ γι’ αυτό» και εκφράζοντας τη θλίψη του για την καταστροφή και την ευγνωμοσύνη του προς τους πυροσβέστες.

Μόλις Σιμς

Η Μόλι Σιμς ήταν από τις τυχερές καθώς το σπίτι της επέζησε της πύρινης λαίλαπας.

Ωστόσο ανέβασε ένα συναισθηματικό story, γράφοντας αρχικά για την «συγκλονιστική και οδυνηρή» απώλεια που υπέστη η γειτονιά της, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων και των παιδικών χαρών που είναι «τόσο ξεχωριστές για την οικογένειά μας», και στη συνέχεια μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι πολλοί φίλοι είχαν χάσει τα σπίτια τους και η οικογένειά της «περίμενε να δει αν το σπίτι μας θα είναι εκεί».

Τζέιμς Γουντς

Ο ηθοποιός Τζέιμς Γουντς, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το «Νίξον» και το «Καζίνο», ξέσπασε σε κλάματα στο CNN καθώς περιέγραφε την απώλεια της ιδιοκτησίας του στο Pacific Palisades.

«Τη μια μέρα κολυμπάς στην πισίνα και την επόμενη μέρα όλα έχουν χαθεί», είπε στο δίκτυο. O ίδιος είχε ανεβάσει στο Instagram την στιγμή που οι φλόγες έφτασαν στο σπίτι του.

Κριστίν Τέιγκεν

Το μοντέλο Κριστίν Τέιγκεν και μητέρα τεσσάρων παιδιών ενημέρωσε τους followers της με ότι «πακετάρει» για να εκκενώσει το σπίτι που ζει με τον σύζυγό της John Legend εν μέσω των πυρκαγιών.

Η Τέιγκεν ανέβασε στο Instagram Stories ένα στιγμιότυπο που τη δείχνει να γεμίζει μια μεγάλη μαύρη τσάντα από τη ντουλάπα της. «Αυτό είναι σουρεαλιστικό», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν «πολύ φοβισμένη».

Η 39χρονη σταρ, είχε περιγράψει νωρίτερα τις πυρκαγιές ως «κολαστήριο».

Τζούλιαν Χαφ

Η χορεύτρια και παρουσιάστρια του Dancing With the Stars Τζούλιαν Χαφ ανέβασε ένα βίντεο όπου έφευγε από το σπίτι της εν μέσω των πυρκαγιών και παρακινούσε τους γείτονές της να κάνουν το ίδιο.

«Εγκαταλείψτε τα σπίτια σας όλοι, φύγετε, φύγετε».

Κέιτ Μπεκινσέιλ

Η Κέιτ Μπεκινσέιλ θρήνησε την απώλεια της κοινότητας Pacific Palisades που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή της οικογένειάς της.

«Η κόρη μου και εγώ ζήσαμε εκεί το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής της ηλικίας και το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής της ηλικίας έχει χαθεί», έγραψε. «Το δημοτικό της σχολείο, κάθε μαγαζί ή εστιατόριο που πηγαίναμε με τους γονείς μου και τους γονείς του Michael – και τα περισσότερα σπίτια των φίλων της έχουν καταστραφεί. Η καρδιά μου έχει ραγίσει».

Χόλαντ Τέιλορ

Η Χόλαντ Τέιλορ δημοσίευσε μια φωτογραφία από τους δρόμους καθώς έφευγε από την περιοχή το βράδυ της Τετάρτης (08.01.2025) λέγοντας ότι η περιοχή τους τελικά γλίτωσε καθώς οι άνεμοι κόπασαν.

«Ο δρόμος μου καθώς έφευγα χθες το βράδυ (…) Ευγνώμονες πέρα από κάθε λέξη- τρομοκρατημένοι από την καταστροφική και αδιανόητη απώλεια σπιτιών πολλών ΧΙΛΙΑΔΩΝ οικογενειών», έγραψε.

Μαρκ Χάμιλ

Ο ηθοποιός του Star Wars’ Μαρκ Χάμιλ, σε ανάρτησή του στο Instagram, χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως την «πιο φρικτή» από το 1993, όταν κάηκαν 18.000 στρέμματα, καταστρέφοντας 323 σπίτια στο Μαλιμπού.

Είπε ότι είχε εκκενώσει το σπίτι του στο Μαλιμπού «τόσο τελευταία στιγμή που [υπήρχαν] μικρές φωτιές και στις δύο πλευρές του δρόμου».

Τζέιμι Λι Κέρτις

Η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις, είναι μία από τους πολλούς αστέρες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε ότι η οικογένειά της θα δωρίσει 1 εκατομμύριο δολάρια για να ενισχύσει τις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζέιμι Λι Κέρτις, σε ανάρτησή της στο Instagram για τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, ανέφερε ότι η ίδια, ο σύζυγός της, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κρίστοφερ Γκεστ και τα παιδιά τους θα ξεκινήσουν ένα ταμείο για να στηρίξουν «τη μεγάλη πόλη μας, την Πολιτεία και τους θαυμάσιους ανθρώπους που ζουν εδώ».

Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ

«Δεν έχω λόγια. Μόνο προσευχές και να κρατάω όσες περισσότερες ελπίδες μπορώ για το σπίτι μας και τα παιδιά μας, ενώ βλέπουμε τα πάντα να καίγονται», έγραψε η ηθοποιός Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ στο Instagram.

«Ευχαριστώ, τον κάθε πυροσβέστη που παλεύει τόσο σκληρά για όλους μας. Ευχαριστώ τον κάθε φίλο που έφτασε κοντά μου και κάθε νέο άτομο που αγκάλιασα με δάκρυα τις τελευταίες 24 ώρες».

Τάρα Λιπίνσκι

Η Ολυμπιονίκης Τάρα Λιπίνσκι μοιράστηκε μια αεροφωτογραφία του δρόμου της, λέγοντας ότι μόλις έμαθε ότι το σπίτι της φαίνεται να στέκεται ακόμα, αλλά είναι συντετριμμένη για την κατάσταση της γειτονιάς της.

«Η πιο σημαντική ενημέρωση είναι ότι ο Τοντ, ο Τζόρτζι, ο Σάλι και εγώ είμαστε ασφαλείς. Είναι το μόνο πράγμα που λέω στον εαυτό μου σε επανάληψη – ότι είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτούς και την ασφάλειά μας. Αλλά οι τελευταίες 24 ώρες ήταν φρικτές για την οικογένειά μου, τους γείτονές μου, τους πυροσβέστες, τους πρώτους ανταποκριτές και για όλους σε αυτή την κοινότητα», έγραψε.

Ιβόν Στραχόβσκι

Η ηθοποιός Ιβόν Στραχόβσκι δημοσίευσε την Πέμπτη ότι η ίδια και η οικογένειά της ήταν ασφαλείς και ήλπιζαν ότι το σπίτι της ήταν ακόμα άθικτο.

«Σε όλους όσους μας έχουν ελέγξει, σας ευχαριστώ – είμαστε ασφαλείς και πιστεύω ότι το σπίτι μας τα κατάφερε και πάλι», έγραψε. «Δεν μπορώ να πιστέψω την καταστροφή. Η καρδιά μου συμπαραστέκεται σε όλους».

Στίβ Γκούτενμπεργκ

Ο ηθοποιός Στίβ Γκούτενμπεργκ, γνωστός από το Police Academy, έμεινε για να βοηθήσει τους πυροσβέστες μετακινώντας αυτοκίνητα για να ανοίξει ο δρόμος για τα επερχόμενα πυροσβεστικά οχήματα.

Προέτρεψε τους συμπολίτες του Pacific Palisades να αφήσουν τα κλειδιά στα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητά τους ώστε να μπορέσουν να τα μετακινήσουν.

Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς

Αφού μοιράστηκε φωτογραφίες από το φλεγόμενο χώρο του λυκείου Palisades και ενθάρρυνε τους θαυμαστές της στο Λος Άντζελες να βάλουν βενζίνη στα αυτοκίνητά τους και να αναζητήσουν καταφύγιο όπου είναι δυνατόν, η αμερικανίδα παρουσιάστρια Ελίζαμπεθ Τσέιμπερς αποκάλυψε στα social media της ότι και η ίδια αναγκάστηκε να φύγει και τώρα μένει με την αδελφή της.

Πηγή: newsit.gr

