Λος Άντζελες: Βγάζουν από τη φυλακή 800 κρατούμενους για να σβήσουν τις φωτιές – Απόκοσμες εικόνες από την πόλη «φάντασμα»

Δραματικές είναι οι εικόνες που συνεχίζουν να έρχονται από την Καλιφόρνια, με τις καταστροφικές φωτιές που μαίνονται ακόμα και σήμερα στο Λος Άντζελες να έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 10 ανθρώπων, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στο δρόμο.

Οι φλόγες συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο στο ευρύτερο Λος Άντζελες: Οι κυριότερες φωτιές παρέμεναν εντελώς εκτός ελέγχου χθες Πέμπτη (09.01.25) το βράδυ στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη και αναπτύχθηκαν μονάδες της εθνοφρουράς.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Σωφρονισμού της Καλιφόρνιας επιβεβαίωσε σήμερα στο BBC ότι σχεδόν 800 κρατούμενοι είναι ενταγμένοι στην CalFire για να συμβάλουν στον έλεγχο της εξάπλωσης των πυρκαγιών, στο πλαίσιο ενός εθελοντικού προγράμματος.

Η CalFire έχει αναπτύξει τώρα περίπου 4.700 δικούς της πρώτους ανταποκριτές, οπότε πρόκειται για έναν εκπληκτικά σημαντικό αριθμό φυλακισμένων που υποστηρίζουν την αντιμετώπιση. Το τμήμα σωφρονισμού και αποκατάστασης της Καλιφόρνια λειτουργεί σε όλη την πολιτεία στρατόπεδα εκπαίδευσης πυροσβεστών για κρατούμενους φυλακών, οι οποίοι υποστηρίζουν την αντιμετώπιση των καταστροφών από τις αρχές.

Στο δρόμο εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι

Οι εικόνες στις πυροπαθείς περιοχές στο Λος Άντζελες «θυμίζουν Αποκάλυψη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όριν Γουότερς μπροστά στο σπίτι του, που μετατράπηκε σε αποκαΐδια, στην κοινότητα Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες. «Το να επιστρέφεις για να δεις αυτό, είναι αδιανόητο».

Βορειοδυτικά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, η εστία που καταβρόχθισε το ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, γεμάτο πανάκριβα ακίνητα πολυεκατομμυριούχων και διασημοτήτων, ανάμεσα στη Μάλιμπου και στη Σάντα Μόνικα, δεν είχε ακόμη περιοριστεί χθες βράδυ. Κι αυτό παρά το ότι πλέον επιχείρησαν ελικόπτερα που έκαναν ασταμάτητα ρίψεις νερού, χάρη στο ότι εξασθένισαν οι σφοδροί άνεμοι που εξάπλωναν τις φλόγες.

#kennethfire; Forward progress of the Kenneth fire has been stopped, and the fire is currently holding at 960 acres with 0% containment. Approximately 400 Firefighters will remain on scene through the night, continuing to provide structure protection and knock down hot spots.… pic.twitter.com/weH5TXs2lR

— VCFD PIO (@VCFD_PIO) January 10, 2025