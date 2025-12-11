Λουκέτο σοκ στην εστίαση της Πάτρας: Τα Τέμπη «λύγισαν» τον Σταθμό – Το ιστορικό καφέ έκλεισε μετά απο 28 χρόνια

Το κλείσιμο του ιστορικού καφέ–εστιατορίου «Σταθμός» στην Πάτρα σηματοδοτεί ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα για την εστίαση της πόλης, αλλά και για την ίδια την παραλιακή ζώνη που για τρεις δεκαετίες είχε συνδεθεί με τη λειτουργία του.

Η επιχείρηση, που άνοιξε τον Σεπτέμβριο του 1997, αποτέλεσε κομβικό σημείο αναφοράς για την περιοχή της πλατείας Τριών Συμμάχων. Για χρόνια κατέγραφε σταθερή επιτυχία, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες και ενισχύοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Ωστόσο, από την περασμένη Δευτέρα, το κατάστημα κατέβασε οριστικά ρολά.

Οι λόγοι, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι της επιχείρησης, ήταν «αυτονόητοι», καθώς οι δραματικές αλλαγές στις συνθήκες της τοπικής αγοράς, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες οικονομικές πιέσεις στον κλάδο, έκαναν την παραμονή του «Σταθμού» σε λειτουργία εξαιρετικά δύσκολη.

Η εικόνα που επικρατεί πλέον στο σημείο επιτείνει το αίσθημα απώλειας για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης.

Ο Δημήτρης Φλογεράς, διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, μιλώντας στην «Πελοπόννησο», περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε από τη συσσώρευση προβλημάτων τα τελευταία χρόνια. Οπως τόνισε: «Πέραν του πλήγματος που έχει υποστεί ο κλάδος της εστίασης, λειτουργούσαμε επί σειρά πολλών ετών ένα κατάστημα στον υπεραστικό σταθμό τρένου στην Πάτρα, χωρίς να υπάρχει υπεραστικό δρομολόγιο, (και δεν γνωρίζουμε πότε και αν θα υπάρξει!).

Σε αυτά ήρθαν να προστεθούν η κρίση, ο covid και τελικά η εθνική τραγωδία των Τεμπών, η οποία δυστυχώς έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο, καθώς ύστερα από το συμβάν κρίθηκε από την Πολιτεία πως ήταν επικίνδυνο για βανδαλισμό το κτίριο του ΟΣΕ και φυλασσόταν από διμοιρίες ΜΑΤ με δυο- τρεις κλούβες για μήνες. Κατά το διάστημα αυτό οι καταναλωτές απέφυγαν το σημείο, δικαιολογημένα, υπό τον φόβο διαμαρτυριών. Ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν πάει για καφέ υπό την απειλή πιθανών επεισοδίων. Το πρόβλημα είναι ότι οι τζίροι έπεσαν 65-70% και δεν ξανανέβηκαν ποτέ, φέρνοντας τη λειτουργία του καταστήματος μόνο σε πτωτική πορεία.

Δυστυχώς, ο ΟΣΕ ποτέ δεν κατανόησε και ποτέ δεν στήριξε την πτώση αυτή. Αποφεύγει μάλιστα ακόμη και τη σύνδεση της τραγωδίας με την τωρινή κατάσταση».

