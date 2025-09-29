«Λουκέτο» στα ΚΕΠ Πάτρας, Μεσσάτιδας και Ρίου, οι ημερομηνίες

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι το κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου Πατρέων που λειτουργεί στο συνεδριακό κέντρο στο παλιό λιμάνι, θα παραμείνει κλειστό και το διήμερο Δευτέρας 29 και Τρίτης 30/09/2025, λόγω των εργασιών ανακαίνισης.

Υπενθυμίζεται, ότι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου το ΚΕΠ Μεσσάτιδας θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης, ενώ το ΚΕΠ Ρίου, θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης, την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3/10 2025.

Για θεώρηση γνησίου υπογραφής, τις συγκεκριμένες ημέρες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση.

