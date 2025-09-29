«Λουκέτο» στα ΚΕΠ Πάτρας, Μεσσάτιδας και Ρίου, οι ημερομηνίες

Κλειστά τα ΚΕΠ Πάτρας, Μεσσάτιδας και Ρίου. Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων.

«Λουκέτο» στα ΚΕΠ Πάτρας, Μεσσάτιδας και Ρίου, οι ημερομηνίες
29 Σεπ. 2025 8:47
Pelop News

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι το κεντρικό ΚΕΠ του Δήμου Πατρέων που λειτουργεί στο συνεδριακό κέντρο στο παλιό λιμάνι, θα παραμείνει κλειστό και το διήμερο Δευτέρας 29 και Τρίτης 30/09/2025, λόγω των εργασιών ανακαίνισης.

Υπενθυμίζεται, ότι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου το ΚΕΠ Μεσσάτιδας θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης, ενώ το ΚΕΠ Ρίου, θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης, την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3/10 2025.

Για θεώρηση γνησίου υπογραφής, τις συγκεκριμένες ημέρες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:20 Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα, τι δήλωσαν
10:16 Στις 4/10 η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, οι θέσεις εργασίας
10:15 Που θα δείτε την μονομαχία Ατρόμητος-Λάρισα για τη Σουπερ Λιγκ
10:14 Ανάκαμψη στο ευρωπαϊκό e-commerce το 2024
10:09 Πατέρας συνελήφθη για ασέλγεια στην κόρη του στο Αγρίνιο
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:00 Προ των πυλών έντονα καιρικά φαινόμενα, πότε και που θα εκδηλωθούν
9:58 Μπισμπίκης σε Βανδή: «Έκανα μ@#$@, θα το διορθώσω»
9:40 Ομιλία Κουτσούμπα απόψε στην Πάτρα
9:38 Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Η αστυνομία τον ενημέρωσε για το τροχαίο, γιατί δεν έγινε αλκοτέστ
9:34 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Με Κυρανάκη η επέτειος 51 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας
9:29 Στον Λευκό Οίκο σήμερα Δευτέρα ο Νετανιάχου – Ο Τραμπ προωθεί πρόταση για ανακωχή στη Γάζα
9:29 Εντυπωσίασε η 1η Ολυμπιάδα ανθρωποειδών ρομπότ στην Αρχαία Ολυμπία ΦΩΤΟ
9:22 Ενέργεια: «Έκρηξη» στις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, οι αυξήσεις στην Ελλάδα
9:14 Η τέχνη συναντά την Ιαση στην Πάτρα στις 8/10
9:14 Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει για πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση και καταδύσεις
9:05 Γεωργιάδης για την συγνώμη για την fake δήλωση: «Γενναίοι μέχρι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες»
8:59 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Ελλαδα – Ακρίβεια: Τι δείχνει η σύγκριση τιμών προϊόντων και μισθών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
8:47 «Λουκέτο» στα ΚΕΠ Πάτρας, Μεσσάτιδας και Ρίου, οι ημερομηνίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ