Λουτράκι: Η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία έφυγε on air – “Δεν ξαναμιλάω σε κανέναν” ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση προκάλεσε η παρουσία της δασκάλας από το Λουτράκι, η οποία πρόσφατα υπέβαλε καταγγελία σε βάρος 6χρονου μαθητή, υποστηρίζοντας ότι την θώπευσε ενώ της έδειχνε μια ζωγραφιά. Η γυναίκα είχε κληθεί να μιλήσει στην εκπομπή του Open, ωστόσο η συμπεριφορά της πήρε εντελώς απρόβλεπτη τροπή.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης, μόλις ήρθε η σειρά της να τοποθετηθεί, η δασκάλα έκανε μια σύντομη δήλωση, αναφέροντας ότι έχει ήδη μιλήσει στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου και δεν προτίθεται να δώσει άλλες συνεντεύξεις. Ακολούθως έκλεισε τη σύνδεση και αποχώρησε.

Η επιλογή της προκάλεσε την έντονη ενόχληση των παρουσιαστών, οι οποίοι υπενθύμισαν πως η συμμετοχή τής είχε ζητηθεί από την προηγούμενη ημέρα και ότι υπήρχε συνεχής επικοινωνία επί ώρες πριν την εκπομπή. Χαρακτήρισαν τη στάση της προσβλητική και έκαναν λόγο για «θεατρικισμό» από πλευράς της, τονίζοντας ότι η ίδια είχε ζητήσει να εμφανιστεί προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις για όσα έχουν συμβεί στο σχολείο.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σχολίασε ότι η συμπεριφορά της δεν συνάδει με την ιδιότητα μιας εκπαιδευτικού, ενώ το πάνελ εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι η δασκάλα αποδέχτηκε να μιλήσει και στη συνέχεια ακύρωσε την εμφάνιση με αυτόν τον τρόπο.





