Λουτράκι: Η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία έφυγε on air – “Δεν ξαναμιλάω σε κανέναν” ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε η απρόσμενη στάση της δασκάλαs από το Λουτράκι, η οποία είχε καταγγείλει 6χρονο μαθητή για θώπευση και αποχώρησε αιφνιδιαστικά από ζωντανή σύνδεση στο Open, πυροδοτώντας έντονα σχόλια από τους παρουσιαστές.

Λουτράκι: Η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία έφυγε on air - “Δεν ξαναμιλάω σε κανέναν” ΒΙΝΤΕΟ
22 Νοέ. 2025 15:12
Pelop News

Ένταση προκάλεσε η παρουσία της δασκάλας από το Λουτράκι, η οποία πρόσφατα υπέβαλε καταγγελία σε βάρος 6χρονου μαθητή, υποστηρίζοντας ότι την θώπευσε ενώ της έδειχνε μια ζωγραφιά. Η γυναίκα είχε κληθεί να μιλήσει στην εκπομπή του Open, ωστόσο η συμπεριφορά της πήρε εντελώς απρόβλεπτη τροπή.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης, μόλις ήρθε η σειρά της να τοποθετηθεί, η δασκάλα έκανε μια σύντομη δήλωση, αναφέροντας ότι έχει ήδη μιλήσει στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου και δεν προτίθεται να δώσει άλλες συνεντεύξεις. Ακολούθως έκλεισε τη σύνδεση και αποχώρησε.

Η επιλογή της προκάλεσε την έντονη ενόχληση των παρουσιαστών, οι οποίοι υπενθύμισαν πως η συμμετοχή τής είχε ζητηθεί από την προηγούμενη ημέρα και ότι υπήρχε συνεχής επικοινωνία επί ώρες πριν την εκπομπή. Χαρακτήρισαν τη στάση της προσβλητική και έκαναν λόγο για «θεατρικισμό» από πλευράς της, τονίζοντας ότι η ίδια είχε ζητήσει να εμφανιστεί προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις για όσα έχουν συμβεί στο σχολείο.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σχολίασε ότι η συμπεριφορά της δεν συνάδει με την ιδιότητα μιας εκπαιδευτικού, ενώ το πάνελ εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι η δασκάλα αποδέχτηκε να μιλήσει και στη συνέχεια ακύρωσε την εμφάνιση με αυτόν τον τρόπο.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 «Τόλμη και Γοητεία» στη Βουλή: Ο Γεωργιάδης ξεσπά για την Κωνσταντοπούλου
15:48 Το Βόρειο Σέλας όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η NASA δημοσιεύει εντυπωσιακό βίντεο από τον ISS
15:36 Συνελήφθη ο Ζαΐρ Μπολσονάρου στη Μπραζίλια: Προφυλάκιση λίγες ημέρες πριν αρχίσει να εκτίει την ποινή των 27 ετών
15:24 «Ιστορίες γεμάτες φως»: Διαδραστική παρουσίαση του νέου παιδικού βιβλίου στο Πολύεδρο
15:21 Τι λένε οι Ευρωπαίοι για τα σύνορα για οι ενστάσεις τους για το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία
15:12 Λουτράκι: Η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για θωπεία έφυγε on air – “Δεν ξαναμιλάω σε κανέναν” ΒΙΝΤΕΟ
15:00 Παράνομοι μικροπωλητές «πνίγουν» τις λαϊκές της Πάτρας: Οι έλεγχοι της Αστυνομίας αραιώνουν, οι νόμιμοι παραγωγοί ασφυκτιούν
14:50 Δυτική Ελλάδα στα όρια: Μεγάλες ζημιές από την κακοκαιρία – νέο κύμα βροχών από την Τρίτη
14:48 Συνεπιμέλεια και ίσος χρόνος: Η απόφαση που κλείνει το διαζύγιο Μάτσα–Κεφαλογιάννη
14:38 Παγκράτι: Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Στο “Αιγινήτειο” η κόρη του θύματος
14:36 ΚΕΠΑ: Μείωση 76% στα εκκρεμή ραντεβού – Τα τέσσερα μέτρα που ανακοίνωσε η Κεραμέως για ΑμεΑ και συνταξιούχους
14:29 Ουκρανία–ΗΠΑ ανοίγουν κύκλο διαβουλεύσεων στην Ελβετία για μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία
14:24 Τέξας: Οικογένεια κρατούσε για μήνες αλυσοδεμένη γυναίκα και την βασάνιζε – «Έπαιζαν» μαζί της για μήνες
14:12 Θεσσαλονίκη: 22χρονος στο χειρουργείο μετά από κατανάλωση σούσι – Πρώτο επίσημο περιστατικό ανισακίασης στην Ελλάδα
14:00 Ανδρουλάκης: «Η περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει» – Σχέδιο ΠΑΣΟΚ για στήριξη παραγωγών και υπαίθρου
13:48 Τέμπη: Στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι απολογίες Τριαντόπουλου και Αγοραστού για την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας
13:48 Δοκιμασία για τον Ερμή στο «Κ. Πετρόπουλος» 
13:36 Νέο απόσπασμα από την «Ιθάκη»: Ο Τσίπρας απαντά στους «μύθους» της διαπραγμάτευσης και υπερασπίζεται το τρίτο μνημόνιο
13:24 Παράταση δύο ετών στα ESG – Θεοδωρικάκος: Νέα ρύθμιση για την ΟΝΕΧ και ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ
13:12 Ρήγμα στην Ευρώπη για το αμερικανικό σχέδιο στην Ουκρανία: Οργή για την απαίτηση των ΗΠΑ στα παγωμένα ρωσικά assets
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ