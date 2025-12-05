Λουτράκι: Συνεχίζεται ο σάλος με τη δασκάλα εικαστικών – Επιμένει στις καταγγελίες για θώπευση, μιλά για προσβολή και εξετάζει δικαστική οδό

Η υπόθεση της δασκάλας εικαστικών στο Λουτράκι, η οποία κατήγγειλε «ερωτική συμπεριφορά» 6χρονου μαθητή, προκαλεί νέες αντιδράσεις. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι η πελάτισσά του έχει στοχοποιηθεί και δεν αποκλείει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ενώ οι δηλώσεις περί «μελλοντικού βιαστή» έχουν πυροδοτήσει οργή γονέων και έντονη δημόσια συζήτηση.

05 Δεκ. 2025 12:20
Η δασκάλα εικαστικών που ισχυρίστηκε ότι 6χρονος μαθητής την «θώπευσε» στο στήθος κατά τη διάρκεια μαθήματος στο Λουτράκι επανέρχεται μέσω του δικηγόρου της, Στέλιου Μάρκελλου, δηλώνοντας ότι έχει δεχθεί προσβολές και συκοφαντίες και ζητά αποκατάσταση της αξιοπρέπειάς της. Παρά τις αντιδράσεις, επιμένει στις αρχικές της τοποθετήσεις, οι οποίες έχουν προκαλέσει ισχυρή κοινωνική αναστάτωση.

Σε νέα παρέμβασή του, ο δικηγόρος της δασκάλας, Στέλιος Μάρκελλος, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι η πελάτισσά του έχει στοχοποιηθεί και συκοφαντηθεί δημόσια. Όπως είπε, εφόσον δεν υπάρξει αποκατάσταση της τιμής και της αξιοπρέπειάς της, δεν αποκλείεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά παντός υπευθύνου.

Ο κ. Μάρκελλος επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η συμπεριφορά του παιδιού προς τη δασκάλα «είχε ερωτικά στοιχεία», υποστηρίζοντας πως «δεν την ακούμπησε απλώς στο στήθος, αλλά τη θώπευσε». Ανέφερε επίσης ότι έχει συμβουλευθεί παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι —σύμφωνα με τον ίδιο— του μετέφεραν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εκδήλωση σεξουαλικών συμπεριφορών μπορεί να εμφανιστεί σε μικρότερες ηλικίες.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση, καθώς γονείς μαθητών του σχολείου ζητούν θεσμικές απαντήσεις και κάνουν λόγο για ακραίες και ατεκμηρίωτες τοποθετήσεις εναντίον ενός παιδιού Δημοτικού.

Ο δικηγόρος εξέφρασε παράπονο ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με τους γονείς του 6χρονου, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει δίαυλος συζήτησης για να εξεταστεί η ουσία της συμπεριφοράς του παιδιού» και δήλωσε πως η πλευρά της δασκάλας παραμένει ανοιχτή σε διάλογο.


Όσον αφορά την επαγγελματική της θέση, ο κ. Μάρκελλος είπε ότι η δασκάλα θα ακολουθήσει τις οδηγίες των προϊσταμένων της και θεωρεί ότι θα συνεχίσει να εργάζεται, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια.

Η υπόθεση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τις εκπαιδευτικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το περιστατικό, ενώ η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται τόσο στη συμπεριφορά της δασκάλας όσο και στη διαχείριση αντίστοιχων περιστατικών σε σχολικά περιβάλλοντα.

