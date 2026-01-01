Λοβέρδος: Συλλυπητήρια για την φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Άμεση κινητοποίηση ελληνικών αρχών στη Βέρνη

Λοβέρδος: Συλλυπητήρια για την φονική έκρηξη στο Κραν Μοντανά
01 Ιαν. 2026 13:54
Pelop News

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τα βαθιά συλλυπητήριά του για την τραγωδία που σημειώθηκε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς 2026.

Ματωμένη Πρωτοχρονιά: Εκρηξη σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, δεκάδες νεκροί και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, σε δηλώσεις του στο ERTNews, χαρακτήρισε το γεγονός ως κάτι που προκαλεί οδύνη και βαθιά θλίψη σε όλους. Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή τέθηκαν σε εγρήγορση οι ελληνικές διπλωματικές αρχές, με την πρεσβεία στη Βέρνη να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελβετικές αρχές για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν Έλληνες πολίτες στην πληγείσα περιοχή ή μεταξύ των θυμάτων.

«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», δήλωσε ο κ. Λοβέρδος.

Σε ερώτηση σχετικά με τη φύση του περιστατικού, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι, ευτυχώς, δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, αποκλείοντας αυτό το ενδεχόμενο βάσει των μέχρι τώρα διαθέσιμων στοιχείων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε επιφυλακή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από τις ελβετικές αρχές, προκειμένου να ενημερώσει άμεσα εάν προκύψει οποιαδήποτε εμπλοκή Ελλήνων πολιτών.

