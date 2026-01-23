Λύκοι έξω από σπίτι στη Θεσσαλονίκη

Μέχρι την πόρτα σπιτιού έφτασαν τέσσερις λύκοι όπως φαίνεται από βίντεο το οποίο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Οι λύκοι μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες δεν επισκέφτηκαν το συγκεκριμένο σπίτι μία, αλλά δύο φορές την ίδια ημέρα, μία το πρωί και μία το βράδυ της

Σττελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.

