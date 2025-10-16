Λύκοι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία: ΒΙΝΤΕΟ με την αγέλη μέσα στον οικισμό

Κάτοικοι κάνουν λόγο για αυξημένες εμφανίσεις λύκων που αναζητούν τροφή κοντά σε σπίτια και σχολεία

16 Οκτ. 2025 8:22
Pelop News

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Ιπποκράτειου Πολιτείας η συχνή παρουσία λύκων μέσα στον οικισμό. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν αγέλη έξι ζώων να κινείται στους δρόμους της περιοχής, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σε άλλο βίντεο, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένα ελάφι να προσπαθεί να ξεφύγει από έναν λύκο, πέφτοντας στη λίμνη Μπελέτσι — σημείο που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για περιπάτους και οικογένειες τα Σαββατοκύριακα.

Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι τα περιστατικά έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι λύκοι κατεβαίνουν όλο και πιο συχνά από τις πλαγιές της Πάρνηθας προς τις κατοικημένες περιοχές αναζητώντας τροφή. Η κατάσταση, όπως τονίζουν, εγκυμονεί κινδύνους, ιδίως για μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Ζητούν, τέλος, την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και την εφαρμογή μέτρων προστασίας, τόσο για τους κατοίκους όσο και για την ίδια την άγρια πανίδα που φαίνεται να έχει χάσει τον φυσικό της χώρο λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας.

 

Πηγή: protothema.gr
