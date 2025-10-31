Λυών: Με λεία 12 εκατ. ευρώ διέφυγαν οι ληστές από το εργαστήριο χρυσού, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Γαλλία αξιοποιώντας δουλειά που είχε κάνει για περίπου δύο μήνες, η αστυνομία της Λυών συνέλαβε πέντε ληστές και μία συνεργό τους, λίγα μόλις λεπτά μετά από εντυπωσιακή ληστεία με εκρηκτικά σε εργαστήριο επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων στις αρχές της εβδομάδας. Η επιχείρηση της Ειδικής Μονάδας Έρευνας και Επέμβασης (BRI) ολοκληρώθηκε χωρίς ανταλλαγή πυροβολισμών, με την ανάκτηση ολόκληρης της λείας, η αξία της οποίας άγγιζε τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Στην Καραϊβική ηχούν τύμπανα πολέμου, ο Μαδούρο ζήτησε όπλα από τον Πούτιν

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν η BRI της Λυών είχε εντοπίσει ομάδα κακοποιών που φέρονταν να είχαν πραγματοποιήσει παρόμοια ληστεία με εκρηκτικά σε εταιρεία πολύτιμων μετάλλων. Οι υποψίες εντάθηκαν πριν από δύο μήνες, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κλεμμένο όχημα που χρησιμοποιούσε ένας από τους υπόπτους, ήδη γνωστός στη Δικαιοσύνη για υποθέσεις κλοπών. Το γεγονός θεωρήθηκε ένδειξη ότι προετοιμαζόταν νέα ληστεία στην περιοχή, όπου λειτουργούν πολλά εργαστήρια επεξεργασίας χρυσού και πολύτιμων μετάλλων.

🔴 Le laboratoire Pourquery de Lyon, qui traite des métaux précieux, a été la cible d’une attaque à l’arme longue, par plusieurs hommes, ce jeudi vers 13h40, avant que les braqueurs ne soient interpellés. Des témoins racontent une scène impressionnante.#Lyon #Faitsdivers pic.twitter.com/Q3p5NJ57nK — Le Progrès (@Le_Progres) October 30, 2025

Η παρακολούθηση του οχήματος οδήγησε τους ερευνητές σε μια «μυστική βίλα», όπου εντόπισαν τέσσερις ακόμη άνδρες, έμπειρους κακοποιούς ηλικίας 30 έως 40 ετών. Ανάμεσά τους βρισκόταν ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί σε δέκα χρόνια φυλάκιση για ένοπλη ληστεία και ένας άλλος που καταζητείτο για τη διπλή δολοφονία το 2016 στη Βιλερμπάν.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν τη ληστεία, οι αστυνομικοί είχαν ενδείξεις ότι το «χτύπημα» πλησίαζε, όμως οι δράστες το ανέβαλαν. Πεπεισμένοι ότι ο κίνδυνος ήταν άμεσος, οι αστυνομικοί της Λυών ζήτησαν ενισχύσεις από τις μονάδες BRI της Ντιζόν και τη εθνική BRI. Το σχέδιο κορυφώθηκε την Πέμπτη.

Λίγο μετά τις 14:00, ένα λευκό βαν με μπλε φάρο σταμάτησε έξω από το εργαστήριο επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων στη Λυών. Οπλισμένοι άνδρες κατέβηκαν από το όχημα και, όπως φαίνεται σε βίντεο κατοίκων, σκαρφάλωσαν έναν φράχτη με τη βοήθεια σκάλας. Λίγο αργότερα, πυροδότησαν εκρηκτικό πλαίσιο και εισέβαλαν στο εργαστήριο. Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν ελαφρά από την έκρηξη. Οι ληστές βγήκαν κρατώντας μαύρες βαλίτσες, ενώ η BRI παρακολουθούσε τη σκηνή χωρίς να επέμβει, κρίνοντας ότι μια άμεση επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αιματηρή ανταλλαγή πυρών.

Cambriolage d’un laboratoire de métaux précieux à Gerland à Lyon, ils ont fait sauté le mur au C4😭 pic.twitter.com/Ql8LVvedVO — Gobzilla (@ClemGrllt) October 30, 2025

Οι αστυνομικοί επέλεξαν να παρακολουθήσουν τη διαφυγή των δραστών. Το βαν εντοπίστηκε καμένο δύο χιλιόμετρα μακριά, ενώ το άλλο «όχημα διαφυγής» που χρησιμοποίησαν, τους οδήγησε σε γκαράζ πολυκατοικίας σε προάστιο της Λυών. Εκεί είχαν προγραμματίσει να μοιράσουν τη λεία. Μόλις οι αστυνομικοί εισήλθαν στο γκαράζ, οι δράστες κατέφυγαν σε διαμέρισμα στους πάνω ορόφους, αλλά εντοπίστηκαν λίγα λεπτά αργότερα. Η ομάδα εφόδου τους συνέλαβε χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός, ενώ συνελήφθη και μια νεαρή γυναίκα που φέρεται να είχε εγκαταστήσει παρατηρητή κοντά στο σημείο της ληστείας.

Στο γκαράζ βρέθηκε μεγάλος αριθμός εκρηκτικών μηχανισμών, πυροκροτητές, όπλα και μεγάλο χρηματικό ποσό. Το σύνολο της λείας, αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, ανακτήθηκε από τις αρχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιουνιές, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, συνεχάρη την αστυνομία για μια επιχείρηση «με αποφασιστικότητα, ταχύτητα και απόλυτο έλεγχο». Ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας σχολίασε ότι «η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνει τη μοναδική επιχειρησιακή ικανότητα των μονάδων της BRI», προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί «εργάστηκαν ασταμάτητα για να φτάσουν σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



