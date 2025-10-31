Στην Καραϊβική ηχούν τύμπανα πολέμου, ο Μαδούρο ζήτησε όπλα από τον Πούτιν

Πλέον ο πυρετός στην Καραϊβική ανεβαίνει για τα καλά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που διακινήθηκαν την Παρασκευή αμερικανικά πλοία έχουν κυκλώσει τη Βενεζουέλα και έχουν «κλειδώσει» τους στόχους τους στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Μάλιστα, ίδιες πηγές ανέφεραν πως ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη εγκρίνει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον των στόχων αυτών και έχει δώσει το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν οι επιθέσεις.

Ισόβια σε «11» στην Τουρκία για τη φονική φωτιά στο Grand Kartal, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια , ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος φρόντισε, πάντως, να διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές, απαντώντας μονολεκτικά «όχι» όταν του ζητήθηκε από δημοσιογράφους το μεσημέρι της Παρασκευής να επιβεβαιώσει αν έχει λάβει απόφαση για στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, την ώρα που η κυβέρνησή του έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων στον Ειρηνικό Ωκεανό, κατά πλοίων που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, μετέφεραν ναρκωτικά. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 61 ατόμων, ενώ οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό πολεμικών πλοίων στην περιοχή.

«Ζήτημα ημερών ή και ωρών» η επίθεση στη Βενεζουέλα – «Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»

Νωρίτερα, δημοσίευμα της Miami Herald, που επικαλούνταν πηγές με γνώση των επιχειρησιακών σχεδίων, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, με στόχο την έναρξη της επόμενης φάσης της εκστρατείας κατά του καρτέλ ναρκωτικών «Soles». Το ρεπορτάζ, το οποίο επιβεβαίωνε και η Wall Street Journal, έκανε λόγο για επικείμενες επιθέσεις που θα αποσκοπούσαν στην καταστροφή στρατιωτικών βάσεων που χρησιμοποιούνται από το καρτέλ, το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι διοικείται από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και κορυφαία στελέχη του καθεστώτος του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι στόχοι θα μπορούσαν να πληγούν από αέρος «εντός ημερών ή ακόμη και ωρών», με σκοπό να αποκεφαλιστεί η ηγεσία του καρτέλ. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το δίκτυο διακινεί περίπου 500 τόνους κοκαΐνης ετησίως, μοιρασμένους μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Τις παραπάνω πληροφορίες ενίσχυαν και δορυφορικές φωτογραφίες που ήθελαν σημαντική συγκέντρωση αμερικανικών πλοίων γύρω από τις ακτές της Βενεζουέλας.

Αν και οι πηγές δεν επιβεβαίωσαν αν ο ίδιος ο Μαδούρο περιλαμβάνεται στους στόχους, μία εξ αυτών ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο χρόνος του τελειώνει». Όπως είπε, «ο Μαδούρο βρίσκεται κοντά στο να παγιδευτεί και ίσως σύντομα ανακαλύψει ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα, ακόμη κι αν το θελήσει». Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Το χειρότερο γι’ αυτόν είναι ότι πλέον υπάρχουν περισσότεροι από ένας στρατηγοί έτοιμοι να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν, γνωρίζοντας πως άλλο είναι να μιλάς για τον θάνατο και άλλο να τον βλέπεις να πλησιάζει».

Ο Μαδούρο ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ιράν

Σε επιστολή που απευθυνόταν προσωπικά στον πρόεδρο της Ρωσίας, ο Νικολάς Μαδούρο φέρεται να υπέβαλε πολλαπλά αιτήματα για στρατιωτική υποστήριξη, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα ανοιχτά της Νότιας Αμερικής. Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της αμερικανικής κυβέρνησης που αποκαλύπτει η Washington Post, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας ζήτησε την παρέμβαση του Βλαντίμιρ Πούτιν για την αναβάθμιση των αμυντικών ραντάρ, την επισκευή στρατιωτικών αεροσκαφών και, πιθανώς, την προμήθεια πυραύλων.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει απευθυνθεί επίσης στην Κίνα και στο Ιράν, επιδιώκοντας στρατιωτική συνδρομή και εξοπλισμό με στόχο την ενίσχυση της εθνικής άμυνας. Ο Μαδούρο φέρεται να απέστειλε ξεχωριστή επιστολή στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας «διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η «κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας». Στην ίδια επιστολή, ο Βενεζουελάνος ηγέτης ζήτησε να επιταχυνθεί η παραγωγή κινεζικών συστημάτων εντοπισμού ραντάρ, ώστε η χώρα του να ενισχύσει τις δυνατότητες επιτήρησης και άμυνάς της.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκεθ συντόνισε πρόσφατα αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε επίσημη επίσκεψη στην Τεχεράνη. Σε επικοινωνία του με Ιρανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι η Βενεζουέλα χρειάζεται «παθητικά συστήματα εντοπισμού», «παρεμβολείς GPS» και «οπωσδήποτε drones με εμβέλεια 1.000 χιλιομέτρων». Δεν είναι σαφές, ωστόσο, πώς αντέδρασαν το Πεκίνο και η Τεχεράνη στα αιτήματα του Καράκας.

Η Ρωσία, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή στήριξης του Μαδούρο. Την Κυριακή, ένα ρωσικό μεταγωγικό Ilyushin Il-76 —το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ από το 2023 για συμμετοχή σε εμπορία όπλων και μεταφορά μισθοφόρων— προσγειώθηκε στο Καράκας ύστερα από μακρά πτήση πάνω από την Αφρική, ώστε να αποφύγει τον δυτικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Flightradar24. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή του Βενεζουελάνου προέδρου.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Μόσχα είχε επικυρώσει νέα στρατηγική συνθήκη συνεργασίας με τη Βενεζουέλα. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν, σύμφωνα με αναλυτές, πόσα έχει να χάσει η Ρωσία σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος Μαδούρο. Τα κοινά έργα των δύο χωρών παραμένουν σε εξέλιξη, όπως το εργοστάσιο παραγωγής όπλων Καλάσνικοφ που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο στην πολιτεία Αράγκουα – σχεδόν 20 χρόνια μετά την αρχική συμφωνία – καθώς και τα δικαιώματα ρωσικής έρευνας σε ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά τη συνεχιζόμενη στήριξη, ωστόσο, ειδικοί εκτιμούν ότι οι δυνατότητες και το ενδιαφέρον της Μόσχας για στρατιωτική υποστήριξη του Μαδούρο είναι πλέον πιο περιορισμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας ενδέχεται να ωφελήσει τη Ρωσία, αποσπώντας την αμερικανική προσοχή από την Ευρώπη και τη συνεχιζόμενη κρίση ασφαλείας στην ήπειρο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



