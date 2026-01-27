«Λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι σε ένα ταξίδι χαράς», ο Νίκος Γκάλης για την τραγωδία στη Ρουμανία

Η Ελλάδα θρηνεί τον χαμό 7 οπαδών του ΠΑΟΚ σε δυστύχημα με βαν στη Ρουμανία.

Η Παναχαϊκή με ασπρόμαυρο το σήμα της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ, ΦΩΤΟ

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ πήγαιναν οδικώς από τη Βόρεια Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους για το Europa League κόντρα στη Λιόν.

Συγκλονισμένος από το γεγονός και ο θρύλος του Άρη και του ελληνικού μπάσκετ Νίκος Γκάλης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των αδικοχαμένων φιλάθλων, ενώ τόνισε ότι είναι λυπηρό ένα ταξίδι χαράς να καταλήγει σε μία τέτοια τραγωδία.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

Είναι εξαιρετικά λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, σε ένα ταξίδι χαράς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

